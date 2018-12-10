У Словенії сталася страшна аварія за участю українських автобусів, є жертва: фото
У неділю, 9 грудня, на автошляху Помур'є між селами в долині Чентиба у Словенії сталась смертельна ДТП. Український мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого у нього влетів інший мікроавтобус.
Внаслідок удару, одна з автівок вилетіла у кювет, пишуть словенські ЗМІ.
Читайте також: У "Борисполі" сталась аварія літака: фото ушкоджень
Аварія з українськими автобусами у Словенії
Інший бус перекинувся.
Аварія з українськими автобусами у Словенії
Аварія з українськими автобусами у Словенії
В аварії загинула 63-річна українка, ще троє людей зазнали важких травм.
Відомо, що мікроавтобуси рухались у напрямку Угорщини.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
Аварія з українськими автобусами у Словенії
Аварія з українськими автобусами у Словенії
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Жахлива ДТП у Польщі: одна людина загинула, ще 19 поранено7 грудня , 04:49
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00