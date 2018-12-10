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      У Словенії сталася страшна аварія за участю українських автобусів, є жертва: фото

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      Аварія з українськими автобусами у Словенії
      Аварія з українськими автобусами у Словенії / 24ur.com

      У неділю, 9 грудня, на автошляху Помур'є між селами в долині Чентиба у Словенії сталась смертельна ДТП. Український мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter зламався посеред траси, після чого у нього влетів інший мікроавтобус.

      Внаслідок удару, одна з автівок вилетіла у кювет, пишуть словенські ЗМІ.

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      Аварія з українськими автобусами у Словенії

      Інший бус перекинувся. 


      Аварія з українськими автобусами у Словенії


      Аварія з українськими автобусами у Словенії

      В аварії загинула 63-річна українка, ще троє людей зазнали важких травм. 

      Відомо, що мікроавтобуси рухались у напрямку Угорщини. 

      Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП. 


      Аварія з українськими автобусами у Словенії


      Аварія з українськими автобусами у Словенії

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Словенія Жертви
      Джерело: 24 Канал
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