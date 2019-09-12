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      В "Слуге народа" хотят инициировать досрочные выборы в Киеве

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty Images

      Партия "Слуга народа" будет инициировать проведение досрочных выборов городского председателя Киева и Киевсовета с целью полной перезагрузки власти.

      Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко на своей странице в фейсбук.

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      Сегодня Киевсовет в очередной раз не собрался на свое заседание, что свидетельствует о фактической импотенции киевской власти - с одной стороны, и недееспособности мэра в управлении городом. Поэтому мы выступим с инициативой досрочных выборов как мэра, так и Киевсовета, и полной перезагрузки власти в городе, как того давно хотят киевляне,
      – написал Ткаченко.

      Он также добавил, что выборы в Киеве планируют провести по новому закону о столице, подготовка которого активно ведется.

      Ситуация с КГГА

      Еще в июле 2019 руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил освободить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказался.

      Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко
      с должности главы КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленского с просьбой вновь назначить Кличко на должность председателя горгосадминистрации.

      На следующий день ряд депутатов заявила, что документ за подписью "председателей фракций" с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они ее не поддерживают.

      12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8-го созыва.

      Что известно о закнопроекте "О столице"?9 сентября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву вернули самоуправления. Нардеп также пообещал, что к обсуждению нового законопроекта будет активно привлекаться общественность.

      Верховная Рада может принять законопроект "О столице" в ближайшие два месяца, после чего, по замыслу властей, в течение 60 дней назначат выборы мэра столицы.

      Поэтому внеочередные местные выборы в Киеве могут состояться еще до конца 2019 года, а именно – 8 декабря.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Новости Киева Виталий Кличко КГГА Киеврада
      Источник: 24 Канал
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