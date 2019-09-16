В "Слуге народа" инициировали аудит деятельности Кличко

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обратился с депутатским запросом к премьер-министру Алексею Гончаруку, чтобы был осуществлен полный аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко. Также проверку должны пройти КГГА и подчиненные ей структуры.

Такой аудит был запланирован еще при премьерстве Владимира Гройсмана, но так и не был проведен, подчеркнул Александр Ткаченко.

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Необходимость масштабной проверки деятельности властей Киева назрела давно. Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно уличались в ходе каждой более-менее серьезной проверки,

– заявил депутат.

При этом, по его словам, это касается как деятельности департаментов Киевской горгосадминистрации, так и столичных коммунальных предприятий.

Кроме того, он заявил, что почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА во времена Виталия Кличко так и не были доведены до финального конца.

"Я обращаюсь ко всем, кто работает в КГГА и команде Кличко: если, как вы утверждаете, вам нечего скрывать, то не надо нервничать, аудит только докажет вашу правоту", – подчеркнул Ткаченко.

Резюмируя, он подчеркнул, что Киев нуждается в перезагрузке. Именно для этого в Верховной Раде и, в частности, "Слуге народа" настаивают на новом законе о столице и проведении досрочных выборов городского председателя Киева.

Что известно о скандале между Кличко и Офисом Президента?Еще в июле 2019 года руководитель Офиса Президента Андрей Богдан предложил уволить Виталия Кличко с должности руководителя Киевской городской государственной администрации. Правительство Владимира Гройсмана этот вопрос рассматривать отказалось.



Однако уже новый Кабинет Министров одобрил представление об увольнении Кличко с должности председателя КГГА 4 сентября и тогда же направил соответствующий документ в Офис Президента. В тот же день в КГГА опубликовали обращение глав фракций Киевсовета к Зеленскому с просьбой снова назначить Кличко на должность главы горгосадминистрации.



На следующий день ряд депутатов заявил, что документ за подписью глав фракций с просьбой переназначить Кличко не согласовывался во фракциях, является манипуляцией, и они его не поддерживают.



12 сентября Виталий Кличко заявил, что начинает консультации с главами депутатских фракций и групп Киевского городского совета относительно досрочного прекращения полномочий Киевсовета 8-го созыва.



Что интересно, многие эксперты утверждают, что именно Александр Ткаченко является потенциальным кандидатом от "Слуги народа" на пост столичного городского головы.