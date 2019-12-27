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      В "Слуге народа" не отрицают изменений формулы Штайнмайера

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      В "Слуге народа" говорят, что формула Штайнмайера может быть трансформирована / Фейсбук-страница Максима Ткаченко

      В процессе переговоров в рамках нормандского формата формула Штайнмайера может измениться – некоторые пункты могут трансформировать. Речь о положении закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО".

      В переговорах появилось новое окно возможностей, об этом сказал заместитель руководителя фракции "Слуга народа" член комитета по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина"

      Это интересно: Формула Штайнмайера – от капитуляции до победы

      Ткаченко отметил, что этот закон хотят перезапустить, ведь позиции России в переговорах можно сдвинуть. Это стало ясно после последней встречи.

      В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что формула Штайнмайера, что лежит в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться,
      – сказал он.

      Что надо знать о формуле Штайнмайера?

      Это формула, которую предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, благодаря такому документу удастся достичь мира на Востоке Украины.

      1 октября представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, по которому Украина согласна с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.

      Она предусматривает:

      • Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
      • Закон вступает в силу в день голосования на досрочных местных выборах на оккупированных территориях, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли в соответствии с их и международными стандартами.
      • По словам украинского президента Владимира Зеленского, выборы должны проходить при условии, если российские войска будут выведены с украинской территории. А захваченный участок российско-украинской границы должен быть передан под контроль Украины. Иначе выборов на оккупированном Донбассе не будет.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Нормандский формат Законодательство Формула Штайнмайера
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