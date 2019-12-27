12:08
27 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін підсів на наркоту? Кесарів розтин для тарганихи у РФ
      Вєсті Кремля
      20:46, 26 грудня
      Вєсті.UA: Ткаченко йде стопами Зеленського. Медведчук і його вигаданий світ
      Вєсті.UA
      19:51, 26 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      У "Слузі народу" не заперечують змін формули Штайнмаєра

      264 Читать новость на русском
      У "Слузі народу" кажуть, що формула Штайнмаєра може бути трансформована / Фейсбук-сторінка Максима Ткаченка

      У процесі переговорів в межах нормандського формату формула Штайнмаєра може змінитися – деякі пункти можуть трансформувати. Мова про положення закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО".

      У переговорах з`явилось нове вікно можливостей, про це сказав заступник керівника фракції "Слуга народу" член комітету з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

      Це цікаво: Формула Штайнмаєра – від капітуляції до перемоги

      Ткаченко зазначив, що цей закон хочуть перезапустити, адже позицію Росії у перемовинах можна зрушити. Це стало зрозуміло після останньої зустрічі.

      У деталі цього процесу посвячені дипломати, але по тій інформації, яка проскакує, з'являється надія, що формула Штайнмаєра, що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися,
      – сказав він.

      Що треба знати про формулу Штайнмаєра?

      Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

      1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

      Вона передбачає:

      • Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.
      • За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.

      У Казахстані впав пасажирський літак, 15 загиблих, десятки поранених: фото та відео
      сьогодні
      5037
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Формула Штайнмаєра Законодавство Нормандський формат
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Україна має всі шанси перемогти Росію, – Олена Зеркаль
      Блог Медіа 34
      сьогодні , 11:00 Новий рік-2020 за кордоном: де зустріти у Європі
      Ірина Буртик 142
      сьогодні , 10:06 Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
      Анастасія Можаровська 13536
      сьогодні , 09:00 О пожаре в Одессе: какие выводы надо сделать украинцам
      Блог Соцмережі 210
      сьогодні , 08:00 Події, які сколихнули Україну у 2019 році: фото та відео
      Артем Овдієнко 258
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук