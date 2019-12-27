У "Слузі народу" не заперечують змін формули Штайнмаєра

У процесі переговорів в межах нормандського формату формула Штайнмаєра може змінитися – деякі пункти можуть трансформувати. Мова про положення закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО".

У переговорах з`явилось нове вікно можливостей, про це сказав заступник керівника фракції "Слуга народу" член комітету з питань реінтеграції окупованих територій Максим Ткаченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

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Ткаченко зазначив, що цей закон хочуть перезапустити, адже позицію Росії у перемовинах можна зрушити. Це стало зрозуміло після останньої зустрічі.

У деталі цього процесу посвячені дипломати, але по тій інформації, яка проскакує, з'являється надія, що формула Штайнмаєра, що лежить в основі чинного закону, зможе трохи трансформуватися,

– сказав він.

Що треба знати про формулу Штайнмаєра?

Це формула, яку запропонував колишній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр. За його словами, завдяки такому документу вдасться досягти миру на Сході України.

1 жовтня представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, за яким Україна погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

Вона передбачає:

• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

• Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

• За словами українського президента Володимира Зеленського, вибори мають відбуватися за умови, якщо російські війська виведуть з української території. А захоплену ділянку українсько-російського кордону має бути передано під контроль України. В іншому разі виборів на окупованому Донбасі не буде.