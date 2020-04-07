В "Слуге народа" образовалось "парламентское болото", – Верстюк

Владимир Зеленский сейчас обладает достаточным контролем над партией "Слуга народа" и может влиять на ее решения. Однако во фракции образовалась группа, которую очень трудно контролировать.

Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политический обозреватель Иван Верстюк и объяснил, что он много общался с некоторыми "слугами народа", которые критически относятся к ряду вещей в своей фракции, однако, несмотря на это, они все равно ориентируются на мнение Зеленского.

К слову Это политические трупы, – Шабунин раскритиковал нардепов, которые блокируют "антиколомойский" закон

"Но надо понимать, что в "Слуге народа" образовалось "парламентское болото" – это выражение, которое появилось во французском парламентаризме. То есть это те люди, которые очень плохо контролируемы", – заявил он.

По его словам, речь идет о 30 – 35 людях, которые ориентируются на Игоря Коломойского, а также о тех, кто может прогулять заседание, не проголосовать и тому подобное.

Депутаты, которые внесли больше всего правок в "антиколомойский" законопроект:



Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;

Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;

Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;

Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;

Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;

Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;

Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.

"Риски есть (речь идет о голосовании за "антиколомойский" законопроект – 24 канал) , а потому Владимиру Зеленскому, вероятно, снова придется устраивать классический политический театр – приехать в Раду, выступить с речью, применить несколько жестких высказываний и так далее", – добавил Верстюк.

Что известно об "антиколомойском" законопроекте?Прежде всего начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков нельзя будет остановить судебными решениями. Законопроект фактически должен сделать невозможным возврат Коломойскому национализированного "Приватбанка".



Его принятие является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине помощи.