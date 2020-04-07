В "Слуге народа" образовалось "парламентское болото", – Верстюк
Владимир Зеленский сейчас обладает достаточным контролем над партией "Слуга народа" и может влиять на ее решения. Однако во фракции образовалась группа, которую очень трудно контролировать.
Такое мнение в эфире 24 канала озвучил политический обозреватель Иван Верстюк и объяснил, что он много общался с некоторыми "слугами народа", которые критически относятся к ряду вещей в своей фракции, однако, несмотря на это, они все равно ориентируются на мнение Зеленского.
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"Но надо понимать, что в "Слуге народа" образовалось "парламентское болото" – это выражение, которое появилось во французском парламентаризме. То есть это те люди, которые очень плохо контролируемы", – заявил он.
По его словам, речь идет о 30 – 35 людях, которые ориентируются на Игоря Коломойского, а также о тех, кто может прогулять заседание, не проголосовать и тому подобное.
Депутаты, которые внесли больше всего правок в "антиколомойский" законопроект:
Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 правок;
Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 правок;
Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 правок;
Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.
"Риски есть (речь идет о голосовании за "антиколомойский" законопроект – 24 канал) , а потому Владимиру Зеленскому, вероятно, снова придется устраивать классический политический театр – приехать в Раду, выступить с речью, применить несколько жестких высказываний и так далее", – добавил Верстюк.
Что известно об "антиколомойском" законопроекте?Прежде всего начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков нельзя будет остановить судебными решениями. Законопроект фактически должен сделать невозможным возврат Коломойскому национализированного "Приватбанка".
Его принятие является одним из ключевых требований МВФ для предоставления Украине помощи.
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