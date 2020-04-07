В "Слузі народу" утворилось "парламентське болото", – Верстюк

Володимир Зеленський наразі володіє достатнім контролем над партією "Слуга народу" та може впливати на її рішення. Однак у фракції утворилась група, яку дуже важко контролювати.

Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив політичний оглядач Іван Верстюк та пояснив, що він багато спілкувався зі деякими "слугами народу", які критично ставляться до низки речей своєї фракцій, однак, попри це вони однаково орієнтуються на думку Зеленського.

До слова Це політичні трупи, – Шабунін розкритикував нардепів, які блокують "антиколомойський" закон

"Але треба розуміти, що у "Слузі народу" утворилось "парламентське болото" – це вислів, який з'явився у французькому парламентаризмі. Тобто це ті люди, які дуже погано контрольовані", – заявив він.

За його словами, йдеться про 30 ­– 35 людей, які орієнтуються на Ігоря Коломойського, а також про тих, які можуть прогуляти засідання, не проголосувати тощо.

Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:



Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

"Ризики є (йдеться про голосування за "антиколомойський" законопроєкт – 24 канал) , а тому Володимиру Зеленському ймовірно знову прийдеться влаштовувати класичний політичний театр – приїхати в Раду, виступити з промовою, застосувати декілька жорстких висловів і так далі", – додав Верстюк.

Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт? ЗНасамперед розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не можна буде зупинити судовими рішеннями. Законопроєкт фактично має унеможливити повернення Коломойському націоналізований "Приватбанк".



Його ухвалення є одним з ключових вимог МВФ для надання Україні допомоги.