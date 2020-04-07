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      Це політичні трупи, – Шабунін розкритикував нардепів, які блокують "антиколомойський" закон

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      У Верховній Раді намагаються заблокувати "антиколомойський закон", до нього подали вже понад 16 тисяч поправок. Від кого залежить подальша доля законопроєкту та хто з депутатів вніс до нього найбільше поправок – читайте далі.

      Віталій Шабунін вважає, що нічого несподіваного у цьому немає. Адже всі ці люди або окремо з групи Коломойського, або ж з наближченої до нього. Вони давно служили олігарху в тих чи інших голосуваннях. Про це голова Центру протидії корупції розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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      Довідка. 6 тисяч поправок до законопроєкту вніс позафракційний депутат Антон Поляков, якого раніше виключили зі "Слуги народу". Ще майже 2 тисячі – нардеп із групи "За майбутнє" Віктор Бондар. По 1,5 тисячі – представники президентської фракції: Дмитро Чорний, Ольга Василевська-Смаглюк та Олег Дунда. Трохи менше подали Сергій Демченко та Олександр Дубінський.

      За його словами, наймудрішим з людей, афілійованих з Коломойським, виявився член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця. Він не одним з авторів цих поправок, але при цьому активно просуває наратив олігарха, блокуючи законопроєкт. 

      Це плювок всім нам в обличчя. В нормальній країні, громадяни якої себе поважають, ці люди – політичні трупи. Як і політичними трупами мають бути ті, хто не голосуватме за цей закон. Наприклад, фракції Тимошенко та ОПЗЖ, група "За мабутнє",
      – наголосив Шабунін.

      Антикорупціонер підкреслив: проблема полягає ще й в тому, що розгляд цих поправок можуть затягнути до безкінечності. Щодо цього – ключове рішення за двома людьми. Від Гетьманцева великою мірою залежить, скільки це розглядатиме комітет, головою якого він є.

      "Потім – голосування в залі, все залежатиме вже від спікера. Зеленський має мотивувати саме Гетьманцева та Разумкова. Це дві людини, з якими президент має спілкуватися", – переконаний  голова Центру протидії корупції.

      Що передбачає законопроєкт про банки? Передовсім законопроєкт передбачає, що розпочаті процеси виведення з ринку неплатоспроможних банків не може бути зупинене судовими рішеннями. Законопроєкт також називають "антиколомойським" через те, що він фактично спрямований на неможливість повернути Коломойському націоналізований "Приватбанк".

      30 березня Верховна Рада схвалила законопроєкт про банки у першому читанні. Проте після цього нардепи подали тисячі поправок, що ставить під загрозу можливість його ухвалення.

      Шабунін вважає: проголосують закон про банки чи ні –  це у будь-якому випадку відповідальність президента Зеленського. Адже у нього монобільшість в парламенті. Тож при великому бажанні "антиколомойський" закон вже можна було би проголосувати в цілому.

      Частина президентської фракції вже дуже давно працює на Коломойського. Це не перший закон, який це показує. Конкретно саме в цьому олігарху вдалося збити 37 голосів "слуг народу". Це більше, ніж окремі фракції в парламенті,
      – зазначив він. 

      "При цьому ми поки що бачимо, що самого Зеленського поки що ми безумовно слухає лише половина його фракції – 130 депутатів. Чи це вже новий розкол, чи прояв минулого – мене не цікавить", – додав експерт.

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      Й наголосив, що саме Зеленський привів цих людей в парламент. До того ж, "антиколомойський закон" – це не закон політичної історії, преференції чи дивідендів. Це закон виживання країни, яке прямо залежить від президента та його депутатів.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Відкриття Верховної Ради Опозиційна платформа – За життя Приватбанк Слуга народу Ігор Коломойський Володимир Зеленський Дмитро Разумков Данило Гетманцев Новини України Новини політики
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