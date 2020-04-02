"Слуги народу" починають показувати зуби, або Хто протистоїть Зеленському

В Слузі лише 130 депутатів, які вірні (поки що) Зеленському і голосують згідно з його волею. Тобто беззастержно покластися президент може лише на половину власної фракції!

Вчора опублікував аналіз перемоги Зеленського при голосуванні "антиколомойського" законопроєкту. Схоже, що олігарх – збитий льотчик. Але і президент виявився голим королем.

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Сьогодні читайте другу частину аналізу голосувань того дня: кадрові питання і бюджет.

Окрім головного бою довкола "антиколомойського законопроєкту", розгорілося ще одне протистояння: між ОП і групою Павлюка/Коваля.

Показове неголосування останніх призвело до провалу першої спроби призначення міністрів. З цікавого: за Марченка також не голосували депутати, орієнтовані на заступника голови ОП Трофімова.

Аваков теж, до речі, – далеко не завжди союзник Зеленського. Частина його депутатів серед Слуг та в групі "За майбутнє" синхронно не голосували і за "антиколомойський" проєкт, і за частину кадрових питань.

Ще один важливий висновок. Депутати СН починають показувати ОП зуби. Наприклад, бюджет відправили на допрацювання саме через принципову позицію Слуг з освітнього комітету ВРУ.

Деталі голосувань:

Призначення Марченка. Спроба №1 – провал. Серед Слуг не голосували: 12 депутатів Павлюка/Коваля, 3 від Коломойського, 2 від Ткаченка, 2 від Трофімова. Серед позафракційних не голосували депутати Ахметова. "За" проголосували "Голос" і "Довіра".

Призначення Марченка. Спроба №2 – успіх. Цього разу серед СН не голосували лише 3 депутати від Авакова і 2 від Коломойського. Голоси докинули позафракційні Ахметівці і депутати Косюка з групи "За майбутнє". "За" знову проголосували "Голос" і "Довіра".

Призначення Степанова. Спроба №1 – провал. Серед Слуг не голосували: 11 депутатів Павлюка, 7 з "демократичної платформи", 2 від Коломойського. Також не голосували: Медведчуківська частина ОПЗЖ, Аваківська частина "За майбутнє". Не голосував "Голос". Підтримали позафракційні Ахметовці.

Призначення Степанова. Спроба №2 – успіх. Цього разу серед Слуг не голосували: 10 депутатів Павлюка, 3 з "демократичного крила", 2 від Ткаченка, 1 від Коломойського. Проте голоси докинули депутати Косюка і Авакова із "За майбутнє", а також "Довіра" і Медведчуківська частина ОПЗЖ. Знову не голосував "Голос".

Бюджет – провал. Серед Слуг не голосували депутати з комітету освіти, 3 від Коломойського і 2 від Павлюка. "За" проголосували позафракційні Ахметовці та "Довіра".