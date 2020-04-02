Слуги народу хочуть зустрітися із Зеленським щодо "плівок Єрмака", – ЗМІ
Оприлюднені нардепом Гео Леросом відео з братом Андрія Єрмака Денисом наробили галасу. Так, самі народні депутати пропрезидентської партії хочуть розібратися у скандалі.
"Слуги народу" хочуть просити зустрічі із Володимиром Зеленським щодо відео з Єрмаком. Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на джерела у фракції "Слуга народу".
Раніше Денис Єрмак визнав, що на скандальних "плівках Лероса" саме він
Зокрема у чатах фракції депутати між собою обговорюють те, що зустрітися неодмінно треба. Усі розуміють, що продовження буде, однак, за словами депутатів, вони не розуміють, яка позиція у цьому всьому у самого Зеленського.
Зазначається, що депутати уже зверталися до Єрмака: щоб і він сам пояснив, що відбувається і допоміг організувати зустріч з Зеленським. Однак голова Офісу Президента на це нібито не відгукнувся.
Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко
- Народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував декілька відео і сказав, що голова ОП Андрій Єрмак через свого брата дослівно "барижить держпосадами".
- Журналіст Юрій Бутусов припускає, що до поширення цього відео причетний Андрій Богдан, з яким Єрмак "затято ворогує".
- Пізніше Лерос опублікував другу частину відео і сказав, що звернеться до НАБУ.
- 30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила за позовом народного депутата України Гео Лероса. Перевіряти у ній будуть керівництво Офісу Президента України.
- 30 березня Державне бюро розслідувань відкрило справу проти Гео Лероса за чотирма статтями: шахрайство, втручання у діяльність держдіяча, розголошення держтаємниці, перевищення повноважень.
- За словами самого Андрія Єрмака, його брат з 2014 року їздив в зону АТО і брав участь у бойових діях як доброволець. Також він чесний і порядний.
- Нардеп Герос наголосив, що більшість у фракції "Слуга народу" вирішила мовчати, бо боїться репресій.
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