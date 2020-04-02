Слуги народу хочуть зустрітися із Зеленським щодо "плівок Єрмака", – ЗМІ

Оприлюднені нардепом Гео Леросом відео з братом Андрія Єрмака Денисом наробили галасу. Так, самі народні депутати пропрезидентської партії хочуть розібратися у скандалі.

"Слуги народу" хочуть просити зустрічі із Володимиром Зеленським щодо відео з Єрмаком. Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на джерела у фракції "Слуга народу".

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Зокрема у чатах фракції депутати між собою обговорюють те, що зустрітися неодмінно треба. Усі розуміють, що продовження буде, однак, за словами депутатів, вони не розуміють, яка позиція у цьому всьому у самого Зеленського.

Зазначається, що депутати уже зверталися до Єрмака: щоб і він сам пояснив, що відбувається і допоміг організувати зустріч з Зеленським. Однак голова Офісу Президента на це нібито не відгукнувся.

Скандал між Єрмаком і Леросом: коротко