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      Слуги народа хотят встретиться с Зеленским относительно "пленок Ермака", – СМИ

      - Читати новину українською
      Зеленский и Ермак / pravda.com.ua

      Обнародованные нардепом Гео Леросом видео с братом Андрея Ермака Денисом наделали шума. Так, сами народные депутаты пропрезидентской партии хотят разобраться в скандале.

      "Слуги народа" хотят просить встречи с Владимиром Зеленским касаемо видео с Ермаком. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники во фракции "Слуга народа".

      Ранее Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он

      В частности в чатах фракции депутаты между собой обсуждают то, что встретиться обязательно нужно. Все понимают, что продолжение будет, однако, по словам депутатов, они не понимают, какова позиция относительно этого всего у самого Зеленского.

      Отмечается, что депутаты уже обращались к Ермаку: чтобы и он сам объяснил, что происходит, и помог организовать встречу с Зеленским. Однако глава Офиса Президента на это якобы не откликнулся.

      Скандал между Ермаком и Леросом: коротко

      • Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно "барыжит госдолжностями".
      • Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
      • Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
      • 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять по нему будут руководство Офиса Президента Украины.
      • 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
      • По словам самого Андрея Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный человек.
      • Нардеп Лерос отметил, что большинство во фракции "Слуга народа" решили молчать, потому что боятся репрессий.
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Офіс Президента Андрей Ермак Гео Лерос Скандал между Ермаком и Леросом
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