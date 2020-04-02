Слуги народа хотят встретиться с Зеленским относительно "пленок Ермака", – СМИ

Обнародованные нардепом Гео Леросом видео с братом Андрея Ермака Денисом наделали шума. Так, сами народные депутаты пропрезидентской партии хотят разобраться в скандале.

"Слуги народа" хотят просить встречи с Владимиром Зеленским касаемо видео с Ермаком. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники во фракции "Слуга народа".

Ранее Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он

В частности в чатах фракции депутаты между собой обсуждают то, что встретиться обязательно нужно. Все понимают, что продолжение будет, однако, по словам депутатов, они не понимают, какова позиция относительно этого всего у самого Зеленского.

Отмечается, что депутаты уже обращались к Ермаку: чтобы и он сам объяснил, что происходит, и помог организовать встречу с Зеленским. Однако глава Офиса Президента на это якобы не откликнулся.

Скандал между Ермаком и Леросом: коротко