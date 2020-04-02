Слуги народа хотят встретиться с Зеленским относительно "пленок Ермака", – СМИ
Обнародованные нардепом Гео Леросом видео с братом Андрея Ермака Денисом наделали шума. Так, сами народные депутаты пропрезидентской партии хотят разобраться в скандале.
"Слуги народа" хотят просить встречи с Владимиром Зеленским касаемо видео с Ермаком. Об этом сообщает издание "Украинская правда", ссылаясь на источники во фракции "Слуга народа".
Ранее Денис Ермак признал, что на скандальных "пленках Лероса" именно он
В частности в чатах фракции депутаты между собой обсуждают то, что встретиться обязательно нужно. Все понимают, что продолжение будет, однако, по словам депутатов, они не понимают, какова позиция относительно этого всего у самого Зеленского.
Отмечается, что депутаты уже обращались к Ермаку: чтобы и он сам объяснил, что происходит, и помог организовать встречу с Зеленским. Однако глава Офиса Президента на это якобы не откликнулся.
Скандал между Ермаком и Леросом: коротко
- Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос опубликовал несколько видео и сказал, что глава АП Андрей Ермак через своего брата дословно "барыжит госдолжностями".
- Журналист Юрий Бутусов предполагает, что к распространению этого видео причастен Андрей Богдан, с которым Ермак "упорно враждует".
- Позже Лерос опубликовал вторую часть видео и сказал, что обратится в НАБУ.
- 30 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по иску народного депутата Украины Гео Лероса. Проверять по нему будут руководство Офиса Президента Украины.
- 30 марта Государственное бюро расследований открыло дело против Гео Лероса по четырем статьям: мошенничество, вмешательство в деятельность госдеятеля, разглашение гостайны, превышение полномочий.
- По словам самого Андрея Ермака, его брат с 2014 года ездил в зону АТО и участвовал в боевых действиях как доброволец. Также он честный и порядочный человек.
- Нардеп Лерос отметил, что большинство во фракции "Слуга народа" решили молчать, потому что боятся репрессий.
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