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      "Слуги народа" начинают показывать зубы, или Кто противостоит Зеленскому

      -
      Раскол в монобольшинстве? / Офіс президента

      В Слуге лишь 130 депутатов, которые верны (пока) Зеленскому и голосуют согласно его воле. То есть полностью положиться президент может только на половину своей фракции!

      Вчора опублікував аналіз перемоги Зеленського при голосуванні "антиколомойського" законопроєкту. Схоже, що олігарх – збитий льотчик. Але і президент виявився голим королем.

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      Сьогодні читайте другу частину аналізу голосувань того дня: кадрові питання і бюджет.

      Окрім головного бою довкола "антиколомойського законопроєкту", розгорілося ще одне протистояння: між ОП і групою Павлюка/Коваля.

      Показове неголосування останніх призвело до провалу першої спроби призначення міністрів. З цікавого: за Марченка також не голосували депутати, орієнтовані на заступника голови ОП Трофімова.

      Аваков теж, до речі, – далеко не завжди союзник Зеленського. Частина його депутатів серед Слуг та в групі "За майбутнє" синхронно не голосували і за "антиколомойський" проєкт, і за частину кадрових питань.

      Ще один важливий висновок. Депутати СН починають показувати ОП зуби. Наприклад, бюджет відправили на допрацювання саме через принципову позицію Слуг з освітнього комітету ВРУ.

      Деталі голосувань:

      Призначення Марченка. Спроба №1 – провал. Серед Слуг не голосували: 12 депутатів Павлюка/Коваля, 3 від Коломойського, 2 від Ткаченка, 2 від Трофімова. Серед позафракційних не голосували депутати Ахметова. "За" проголосували "Голос" і "Довіра".

      Призначення Марченка. Спроба №2 – успіх. Цього разу серед СН не голосували лише 3 депутати від Авакова і 2 від Коломойського. Голоси докинули позафракційні Ахметівці і депутати Косюка з групи "За майбутнє". "За" знову проголосували "Голос" і "Довіра".

      Призначення Степанова. Спроба №1 – провал. Серед Слуг не голосували: 11 депутатів Павлюка, 7 з "демократичної платформи", 2 від Коломойського. Також не голосували: Медведчуківська частина ОПЗЖ, Аваківська частина "За майбутнє". Не голосував "Голос". Підтримали позафракційні Ахметовці.

      Призначення Степанова. Спроба №2 – успіх. Цього разу серед Слуг не голосували: 10 депутатів Павлюка, 3 з "демократичного крила", 2 від Ткаченка, 1 від Коломойського. Проте голоси докинули депутати Косюка і Авакова із "За майбутнє", а також "Довіра" і Медведчуківська частина ОПЗЖ. Знову не голосував "Голос".

      Бюджет – провал. Серед Слуг не голосували депутати з комітету освіти, 3 від Коломойського і 2 від Павлюка. "За" проголосували позафракційні Ахметовці та "Довіра".

      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Публикации Верховная Рада Владимир Зеленский Новости политики Слуга народа Игорь Коломойский Партия Голос Сергей Марченко Максим Степанов
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