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      Это политические трупы, – Шабунин раскритиковал нардепов, блокирующих "антиколомойський" закон

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      В Верховной Раде пытаются заблокировать "антиколомойський закон", к нему подали уже более 16 тысяч поправок. От кого зависит дальнейшая судьба законопроекта и кто из депутатов внес в него больше всего поправок – читайте дальше.

      Виталий Шабунин считает, что ничего неожиданного в этом нет. Ведь все эти люди или отдельно из группы Коломойского, или же с приближенной к нему. Они давно служили олигарху в тех или иных голосованиях. Об этом председатель Центра противодействия коррупции рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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      Справка. 6 тысяч поправок к законопроекту внес внефракционный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из "Слуги народа". Еще почти 2 тысячи – нардеп из группы "За будущее" Виктор Бондарь. По 1,5 тысячи – представители президентской фракции Дмитрий Черный, Ольга Василевская-Смаглюк и Олег Дунда. Чуть меньше подали Сергей Демченко и Александр Дубинский.

      По его словам, мудрейшим из людей, аффилированных с Коломойским, оказался член депутатской группы "За будущее" Игорь Палица. Он не является одним из авторов этих поправок, но при этом активно продвигает нарратив олигарха, блокируя законопроект.

      Это плевок всем нам в лицо. В нормальной стране, граждане которой уважают себя, эти люди – политические трупы. Как и политическими трупами должны быть те, кто не будет голосовать за этот закон. Например, фракции Тимошенко и ОПЗЖ, группа "За будущее",
      – отметил Шабунин.

      Антикоррупционер подчеркнул: проблема заключается еще и в том, что рассмотрение этих поправок могут затянуться до бесконечности. В этом – ключевое решение за двумя людьми. От Гетманцева во многом зависит, сколько это будет рассматривать комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, председателем которого он является. Затем будет голосование в зале, все будет зависеть уже от спикера.


      Данил Гетманцев и Дмитрий Разумков

      "Зеленский должен мотивировать именно Гетманцева и Разумкова. Это два человека, с которыми президент общаться", – убежден председатель Центра противодействия коррупции.

      Что предусматривает законопроект о банках?Прежде всего законопроект предусматривает, что начатые процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут быть остановлены судебными решениями. Законопроект также называют "антиколомойським" из-за того, что он фактически направлен на невозможность вернуть Коломойскому национализированный "Приватбанк".

      30 марта Верховная Рада приняла законопроект о банках в первом чтении. Однако после этого нардепы подали тысячи поправок, что ставит под угрозу возможность его принятия.

      Шабунин считает: проголосуют за закон о банках или нет – это в любом случае ответственность президента Зеленского. У него монобольшинство в парламенте. Поэтому при большом желании за "антиколомойський" закон уже можно было бы проголосовать в целом.

      Часть президентской фракции уже очень давно работает на Коломойского. Это не первый закон, который это показывает. Конкретно именно в этом олигарху удалось сбить 37 голосов "слуг народа". Это больше, чем отдельные фракции в парламенте,
      – отметил он.

      "При этом мы пока видим, что самого Зеленского пока безусловно слушает только половина его фракции – 130 депутатов. Или это уже новый раскол, или проявление прошлого – меня не интересует", – добавил эксперт.

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      И подчеркнул, что именно Зеленский привел этих людей в парламент. К тому же, "антиколомойський закон" – это не закон политической истории, преференции или дивидендов. Это закон выживания страны, которое напрямую зависит от президента и его депутатов.

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Открытие Верховной Рады Оппозиционная платформа – За жизнь Приватбанк Слуга народа Игорь Коломойский Дмитрий Разумков Даниил Гетманцев
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