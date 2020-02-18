В "Слуге народа" придумали, как бороться с тысячами поправок к законопроектам

Народные депутаты разработали изменения в регламент Верховной Рады, которые имеют за цель прекратить практику блокирования рассмотрения законопроектов тысячами поправок.

Кроме тысяч поправок к рынку земли, около 3500 поправок подали к законопроекту о легализации игорного бизнеса и столько же ожидается к законопроекту о СМИ. Об этом написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице.

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Кравчук отметила, что политики собираются пользоваться этим инструментом блокирования работы парламента и в дальнейшем.

Таким образом регламент превращается в инструмент блокировки законодательных инициатив, который некоторые политики используют для обслуживания собственных политических интересов,

– написала она.

Заместитель фракции рассказала, что работа над изменениями в регламент продолжалась несколько недель.

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одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительную таблицу как одна;

при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных комитетом поправок. После завершения рассмотрения учтенных – Рада будет рассматривать отклоненные;

если время завершения рассмотрения всех поправок вышел за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании;

перерыв "30 минут" две фракции (группы) смогут принять только один раз во время одного пленарного заседания;

зарегистрировать постановление об отмене решения Верховной Рады о принятии закона в целом смогут народные депутаты в количестве маленькой фракции;

меняется распорядок работы депутатов в пятницу;

устанавливается срок (5 дней) для ознакомления с законопроектами.

Еще одна идея, которая сейчас находится на стадии дискуссии, – введение института парламентских приставов. Кравчук отметила, что такие уже работают в ряде стран – например, США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии.

В США и Японии они работают следующим образом: если депутаты блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания, их сначала лишают слова, а потом могут вывести из зала заседаний или наложить штраф,

– рассказала Кравчук.

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