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      В "Слуге народа" придумали, как бороться с тысячами поправок к законопроектам

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      "Слуги народа" придумали, как избежать тысяч поправок в законопроектах / Getty images

      Народные депутаты разработали изменения в регламент Верховной Рады, которые имеют за цель прекратить практику блокирования рассмотрения законопроектов тысячами поправок.

      Кроме тысяч поправок к рынку земли, около 3500 поправок подали к законопроекту о легализации игорного бизнеса и столько же ожидается к законопроекту о СМИ. Об этом написала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей фейсбук-странице.

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      Кравчук отметила, что политики собираются пользоваться этим инструментом блокирования работы парламента и в дальнейшем.

      Таким образом регламент превращается в инструмент блокировки законодательных инициатив, который некоторые политики используют для обслуживания собственных политических интересов,
      – написала она.

      Заместитель фракции рассказала, что работа над изменениями в регламент продолжалась несколько недель.

      Что предлагает законопроект 3018

      • одинаковые поправки по решению главного комитета будут включаться в сравнительную таблицу как одна;
      • при рассмотрении законопроектов во втором чтении сначала будет проводиться рассмотрение учтенных комитетом поправок. После завершения рассмотрения учтенных – Рада будет рассматривать отклоненные;
      • если время завершения рассмотрения всех поправок вышел за пределы одного пленарного дня, то принятие законопроекта в целом будет происходить на следующем пленарном заседании;
      • перерыв "30 минут" две фракции (группы) смогут принять только один раз во время одного пленарного заседания;
      • зарегистрировать постановление об отмене решения Верховной Рады о принятии закона в целом смогут народные депутаты в количестве маленькой фракции;
      • меняется распорядок работы депутатов в пятницу;
      • устанавливается срок (5 дней) для ознакомления с законопроектами.

      Еще одна идея, которая сейчас находится на стадии дискуссии, – введение института парламентских приставов. Кравчук отметила, что такие уже работают в ряде стран – например, США, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии.

      В США и Японии они работают следующим образом: если депутаты блокируют работу парламента или позволяют себе нецензурные высказывания, их сначала лишают слова, а потом могут вывести из зала заседаний или наложить штраф,
      – рассказала Кравчук.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Рынок земли Законодательство Верховная Рада
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