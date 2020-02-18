У "Слузі народу" вигадали, як боротись із тисячами поправок до законопроєктів

Народні депутати розробили зміни до регламенту Верховної Ради, які мають на меті припинити практику блокування розгляду законопроєктів тисячами правок.

Окрім тисяч правок до ринку землі, близько 3500 правок подали до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу і стільки ж очікується до законопроєкту про медіа. Про це написала заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй фейсбук-сторінці.

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Кравчук зазначила, що політики збираються користуватися цим інструментом блокування роботи парламенту й надалі.

Таким чином регламент перетворюється на інструмент блокування законодавчих ініціатив, який деякі політики використовують задля обслуговування власних політичних інтересів,

– написала вона.

Заступниця фракції розповіла, що робота над змінами до регламенту тривала кілька тижнів.

Що пропонує законопроєкт 3018

однакові поправки за рішенням головного комітету включатимуться до порівняльної таблиці як одна;

при розгляді законопроєктів у другому читанні спочатку проводитиметься розгляд врахованих комітетом поправок. Після завершення розгляду врахованих – Рада розглядатиме відхилені;

якщо час завершення розгляду всіх поправок вийшов за межі одного пленарного дня, то ухвалення законопроєкту в цілому відбуватиметься наступного пленарного засідання;

перерву "30 хвилин" дві фракції (групи) зможуть взяти лише один раз під час одного пленарного засідання;

зарєструвати постанову про скасування рішення Верховної Ради про ухваленняя закону в цілому зможуть народні депутати у кількості найменшої фракції;

змінюється розпорядок роботи депутатів у п'ятницю;

встановлюється термін (5 днів) для ознайомлення із законопроєктами.

Ще одна ідея, яка наразі перебуває на стадії дискусії, – запровадження інституту парламентських приставів. Кравчук зазначила, що такі вже працюють у низці країн – наприклад, США, Великобританія, Канада, Нова Зеландія.

В США та Японії вони працюють наступним чином: якщо депутати блокують роботу парламенту або дозволяють собі нецензурні висловлювання, їх спочатку позбавляють слова, а потім можуть вивести із зали засідань або накласти штраф,

– розповіла Кравчук.

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