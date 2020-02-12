Ринок землі: скільки через популізм втрачає Україна

Чому насправді опозиція блокує процес розгляду законопроєкту про ринок землі, хто на цьому наживається і скільки втрачає держава, – в інтерв’ю для 24 каналу уповноваженого президента України із земельних питань Романа Лещенка.

Опозиція навмисне заспамила законопроєкт про ринок землі

Розгляд законопроєкту про ринок землі затягується через блокування окремими політичними силами. Що саме не влаштовує опозицію?

До другого читання законопроєкту про ринок землі були внесені відповідні правки з огляду на суспільні настрої. Президент Зеленський взяв на себе ініціативу і в зверненні до українського народу заявив, що іноземці не матимуть права до референдуму купувати землю. По-друге, зменшено концентрацію землі в одних руках з 200 тисяч до десяти тисяч гектарів. З економічних розрахунків, що в Україні більше 80% господарств – до десяти тисяч гектарів, які формують ¾ аграрного ВВП України, були прописані моменти регулювання земельних відносин, пов’язаних із кадастром, реєстром, формою відчуження. Усе тільки в нотаріальній формі, безготівковий розрахунок.

Читайте також: Чому Тимошенко та ОПЗЖ блокують ринок землі: пояснення експерта

Утім, конструктивної роботи на засіданнях аграрного комітету не було. Фракція "Опозиційна платформа – За життя" запропонувала більше трьох тисяч правок, які можна назвати законодавчим спамом. Ніхто не працював зі змістом, а лише для затягування процесу і блокування. Те саме стосується інших партій. Категорично не погоджується із редакцією земельної реформи "Батьківщина", яка проти ринку в силу того, що ніби суспільство не готове.



Проросійська "Опозиційна платформа-За життя" блокує ринок землі заради свого рейтингу/ Фото Getty

Тобто жодних лазівок для можливості купити землю іноземцями в законопроєкті немає?

Опоненти стверджують, що через банки можна буде скуповувати землю. Але там чітко прописано: банки – інструмент на землю, яку фермер передав у заставу. І земля буде продана тільки через аукціон протягом двох років з моменту відчуження. Ми готові цю норму доопрацювати. Нехай опозиція внесе свої пропозиції. У президента Зеленського готові до діалогу. Але ж опоненти не хочуть спілкуватися. Для них головне – заблокувати реформу землі.

Читайте також: Тимошенко зламала мікрофон Разумкова: у "Слузі народу" вимагають десятикратної компенсації

Поки популісти кричать, народ тихенько грабують

Але біля Верховної Ради пройшли акції протесту.

На останніх протестах біля Верховної Ради партії зібралося всього 2-3 тисячі людей. Ніхто траси не перекривав, мітингів на десятки тисяч учасників не було. Лише представники політичних партій і майже відсутні аграрії.

До уваги: Росіяни не куплять: чого чекати від законопроєкту про ринок землі

То опозиція блокує ринок землі з суто популістських мотивів?

Опоненти хочуть залишити мораторій на продаж землі, корупційний кадастр, не обліковані державні землі. Залишити можливість деяким державним підприємства наносити мільйони гривень збитків для України через тіньові схеми, напрацьовані роками.

Депутати влаштували сутички в Раді: відео 24 каналу

При цьому з кожним роком державної землі стає все менше, оскільки через схеми вона виводиться у різні руки. Ми втрачаємо національне багатство, про що так люблять говорити популісти. Земля – право власності українського народу. Поки під популістськими гаслами кричать про захист інтересів українського народу, його тихенько грабують, оформляють землю за різними схемами.

Ми хочемо відновити історичну справедливість – повернути українцям право власності на землю. Зокрема, в державному кадастрі – найбільш корумпованому органі в земельних відносинах – залишити тільки сервісну функцію. Передати землю громадам.

Збитки від дій популістів у парламенті – десятки мільярдів гривень

Які збитки несе держава через популізм окремих політичних сил?

У результаті такого популізму за десять мільйонів гектарів державної землі заплачено сто мільйонів гривень податку. А за самими скромними розрахунками може бути 25 мільярдів гривень у рік. Ось такі «результати відсутності земельної реформи.

Ринок і так існує. В мережі десятки тисяч оголошень. А земельна реформа – про наведення ладу. Легалізація відносин, які є. Формування електронного кадастру, децентралізація – передача на місця землі в розпорядження громадам.



Як українці ставляться до продажу землі / Інфографіка 24 каналу

Утім, це нецікаво деяким політичним партіям, оскільки вони сповідують зовсім інші "цінності". У них забирають тему, на якій вони формували рейтинг на селі, спекулювали на фобіях і страхах українців. Земельна реформа знищить рейтинги таких партій. Для них блокування реформи – питання виживання на політичній арені в найближчі роки. Бо без землі у них залишаться тільки тарифи.

То чи вдасться ухвалити законопроєкт і коли це можливо?

Документ про ринок землі продовжать розглядати постатейно. Опозиція не планує відкликати свої правки. Тому законодавчий процес триватиме, мінімум, кілька пленарних тижнів. І Верховна Рада фактично буде заблокована через розгляд одного законопроєкту.