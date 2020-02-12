Рынок земли: сколько из-за популизма теряет Украина

Почему на самом деле оппозиция блокирует процесс рассмотрения законопроекта о рынке земли, кто на этом наживается и сколько теряет государство, – в интервью 24 каналу уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко.

Оппозиция умышленно заспамила законопроект о рынке земли

Рассмотрение законопроекта о рынке земли затягивается из-за блокирования отдельными политическими силами. Что именно не устраивает оппозицию?

Ко второму чтению законопроекта о рынке земли были внесены соответствующие правки, учитывая общественные настроения. Президент Зеленский взял на себя инициативу и в обращении к украинскому народу заявил, что иностранцы не смогут до референдума покупать землю. Во-вторых, уменьшено концентрацию земли в одних руках с 200 тысяч до десяти тысяч гектаров. Из экономических расчетов, в Украине более 80% хозяйств – до десяти тысяч гектаров, которые формируют ¾ аграрного ВВП Украины, были прописаны моменты регулирования земельных отношений, связанных с кадастром, реестром, формой отчуждения. Все только в нотариальной форме, безналичный расчет.

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Впрочем, конструктивной работы на заседаниях аграрного комитета не было. Фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" предложила более трех тысяч поправок, которые можно назвать законодательным спамом. Никто не работал с содержанием, а лишь для затягивания процесса и блокировки. То же касается других партий. Категорически не согласна с редакцией земельной реформы "Батькивщина", которая против рынка в силу того, что якобы общество не готово.



Пророссийская "Оппозиционная платформа – За жизнь" блокирует рынок земли ради своего рейтинга / Фото Getty

То есть никаких лазеек для возможности купить землю иностранцам в законопроекте нет?

Оппоненты утверждают, что через банки можно будет скупать землю. Но там четко прописано: банки – инструмент на землю, которую фермер передал в залог. И земля будет продана только через аукцион в течение двух лет с момента отчуждения. Мы готовы эту норму доработать. Пусть оппозиция внесет свои предложения. У президента Зеленского готовы к диалогу. Но оппоненты не хотят общаться. Для них главное – заблокировать реформу земли.

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Пока популисты кричат, народ тихонько грабят

Но возле Верховной Рады прошли акции протеста.

На последних протестах возле Верховной Рады партии собралось всего 2-3 тысячи человек. Никто трассы не перекрывал, митингов на десятки тысяч участников не было. Только представители политических партий и почти отсутствовали аграрии.

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То оппозиция блокирует рынок земли из чисто популистских мотивов?

Оппоненты хотят оставить мораторий на продажу земли, коррупционный кадастр, не учтенные государственные земли. Оставить возможность некоторым государственным предприятиям наносить миллионы гривен убытков для Украины через теневые схемы, наработанные годами.

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При этом с каждым годом государственной земли становится все меньше, поскольку из схемы она выводится в разные руки. Мы теряем национальное богатство, о чем так любят говорить популисты. Земля – ​​право собственности украинского народа. Пока под популистскими лозунгами кричат ​​о защите интересов украинского народа, его тихонько грабят, оформляют землю по разным схемам.

Мы хотим восстановить историческую справедливость – вернуть украинцам право собственности на землю. В частности, в государственном кадастре – наиболее коррумпированном органе в земельных отношениях – оставить только сервисную функцию. Передать землю общинам.

Убытки от действий популистов в парламенте – десятки миллиардов гривен

Какие убытки несет государство из-за популизма отдельных политических сил?

В результате такого популизма за десять миллионов гектаров государственной земли заплачено сто миллионов гривен налога. А по самым скромным расчетам может быть 25 миллиардов гривен в год. Вот такие "результаты" отсутствия земельной реформы.

Рынок и так существует. В сети десятки тысяч объявлений. А земельная реформа – о наведении порядка. Легализация отношений, которые есть. Формирование электронного кадастра, децентрализация – передача на места земли в распоряжение общинам.



Как украинцы относятся к продаже земли / Инфографика 24 канала

Впрочем, это неинтересно некоторым политическим партиям, поскольку они исповедуют совсем другие "ценности". У них забирают тему, на которой они формировали рейтинг на селе, спекулировали на фобиях и страхах украинцев. Земельная реформа уничтожит рейтинги таких партий. Для них блокирование реформы – вопрос выживания на политической арене в ближайшие годы. Ибо без земли у них останутся только тарифы.

Так удастся принять законопроект и когда это возможно?

Документ о рынке земли продолжат рассматривать постатейно. Оппозиция не планирует отзывать свои правки. Поэтому законодательный процесс продлится минимум несколько пленарных недель. И Верховная Рада фактически будет заблокирована из-за рассмотрения одного законопроекта.