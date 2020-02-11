Россияне не купят: чего ждать от законопроекта о рынке земли

Вокруг открытия рынка земли продолжаются политические баталии. Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта во втором чтении. Какие изменения внесены в документ и кто выиграет после принятия земельной реформы – в интервью 24 каналу с экспертом "Реанимационного пакета реформ" Дмитрием Ливчем.

Россияне даже после референдума не смогут купить землю в Украине

Парламент начал рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Было много критики относительно первой версии. Какие важные изменения внесены?

Законопроект о рынке земли, который рассматривается во втором чтении, – компромиссный вариант. Во-первых, устранены иностранцы с рынка земли, как реакция на протесты фермеров и популистски настроенных политический партий. Хотя в Украине уже работает тысяча триста пятьдесят компаний с иностранными инвестициями или частичной иностранной собственностью из около 45 тысяч агропроизводителей. А это очень существенно.

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Во-вторых, есть компромисс относительно максимальной площади в одни руки – десять тысяч гектаров вместо двухсот тысяч.



Россиянам украинский рынок закрыт / Фото Getty

То есть иностранцы, в частности граждане России точно не будут иметь возможности купить землю в Украине, как этим запугивают различные партии и политики?

Украинская земля не будет продана гражданам РФ, поскольку они под санкциями. Второе важное ограничение – пятидесятикилометровая зона у границы, где иностранцы не смогут купить землю даже после референдума.

Рынок земли – 40-45 миллиардов долларов в год

Какой эффект будет иметь такая модель рынка земли, где есть определенные ограничения?

Наша организация в 2015 году проанализировала международный опыт земельной реформы в шестидесяти странах. Основной вывод – чем более либеральная модель – рынок без каких-либо ограничений – тем лучший экономический эффект. Ограничений относительно всего: иностранцев, максимальной площади, максимальной цены.

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В данном законопроекте мы сдерживаем спрос. Но у нас отложено предложение в течение последних двадцати лет. Когда украинцы не имели возможности распоряжаться свободно своей собственностью. Поэтому есть риск замедления темпов роста цены на землю. Что в свою очередь негативно будет влиять на экономический эффект.

С другой стороны, земельная реформа в таком виде, как сейчас, положительный шаг. Это одна из немногих структурных реформ, которые позволят обеспечить экономический рост. Надо принимать законопроект, показать обществу, что земельная реформа работает и приносит результаты.

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Сколько получит государство после открытия рынка земли?

Согласно расчетам, совокупный экономический эффект в следующие десять лет может составить 40-45 миллиардов долларов прироста ВВП. Хотя максимально либеральный рынок мог бы принести 85 миллиардов долларов. В то же время цена на землю при максимально либеральном сценарии могла бы вырасти до 5,5 тысячи долларов за гектар. При модели, которую сейчас предлагают, – до 3,5-4 тысяч долларов за гектар. Что также хорошо.



Страны, в которых запрещено продавать землю / инфографика 24 канала

А крупные агрохолдинги заинтересованы в открытии рынка земли? Есть мнение, что им невыгодно.

Одни готовы к реформе, другие – нет. Агрохолдинги должны понимать: земельная реформа увеличит капитализацию компании. Сейчас они работают на арендных контрактах. При этом любая компания заинтересована иметь в собственности землю и инвестировать в нее. Реформа позволит инвестировать больше в оросительные системы, объекты инфраструктуры. Чего они не заинтересованы делать на арендованной земле. Поэтому реформа – это также толчок к развитию инфраструктуры.

Украинские аграрии смогут конкурировать на мировых рынках

Кто получит выгоду от открытия рынка земли?

Заинтересованных сторон несколько. Украинские землевладельцы – семь миллионов, которые не имеют возможности свободно распоряжаться своим активом и хотят наконец получить право продать землю. И стереотипы, которые коммуницируются популистами и политиками, неправильные. Земельная реформа – соблюдение прав украинцев распоряжаться своими активами.



Украинские аграрии смогут составить достойную конкуренцию на мировых рынках / Фото Украинская клубника

Вторая сторона – бизнес, который выигрывает в любом случае. Третья – государство. Если мы сможем стимулировать рост экономики, это позитивно повлияет на условия жизни каждого украинского гражданина. Будут расти зарплаты, соцвыплаты, будет стимулироваться создание новых бизнесов и перезапуска экономики. 3% экономического роста для государства, которое потеряло около 30% ВВП в 2014-2015 годах, ненормально. Нам нужны решительные шаги. Земельная реформа вместе с приватизацией, дерегуляцией позволит обеспечить рост на уровне 5-7% ВВП.

Станет ли украинская агропродукция после открытия рынка земли конкурентоспособной на мировых рынках?

Бесспорно. 90% добавленной стоимости, которые создаются в агросекторе Украины, – традиционные культуры. Только 10% – культуры с высокой добавленной стоимостью. Фрукты, овощи, ягоды. После реформы ожидается значительный рост количества предприятий, которые будут работать с культурами с высокой добавленной стоимостью. И они будут конкурировать с другими предприятиями на европейских и других рынках.