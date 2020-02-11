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      Росіяни не куплять: чого чекати від законопроєкту про ринок землі

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      Чому необхідно відкрити ринок землі? / Фото з соціальних мереж

      Навколо відкриття ринку землі продовжуються політичні баталії. Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту в другому читанні. Які зміни внесені до документу і хто виграє після ухвалення земельної реформи – в інтерв’ю 24 каналу з експертом "Реанімаційного пакету реформ" Дмитром Ливчем.

      Росіяни навіть після референдуму не зможуть купити землю в Україні

      Парламент розпочав розгляд законопроєкта про ринок землі в другому читанні. Було багато критики щодо першої версії. Які важливі зміни внесені?

      Законопроєкт про ринок землі, який розглядається в другому читанні, – компромісний варіант. По-перше, усунено іноземців з ринку землі, як реакція на протести фермерів і популістично налаштованих політичний партій. Хоча в Україні вже працює тисяча триста п’ятдесят компаній з іноземними інвестиціями або частковою іноземною власністю з близька 45 тисяч агровиробників. А це дуже суттєво.

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      По-друге, є компроміс стосовно максимальної площі в одні руки – десять тисяч гектарів замість двохсот тисяч.

      ринок землі росія
      Росіянам український ринок закритий / Фото Getty

      Тобто іноземці, зокрема, громадяни Росії точно не матимуть можливості купити землю в Україні, як цим залякують різні партії і політики?

      Українська земля не буде продана громадянам РФ, оскільки вони під санкціями. Друге важливе обмеження – п’ятдесятикілометрова зона біля кордону, де іноземці не матимуть змоги купити землю навіть після референдуму.

      Ринок землі – 40-45 мільярдів доларів у рік

      Який ефект матиме така модель ринку землі, де є певні обмеження?

      Наша організація в 2015 році проаналізувала міжнародний досвід земельної реформи в шестидесяти країнах. Основний висновок – чим більш ліберальна модель – ринок без будь-яких обмежень – тим кращий економічний ефект. Обмежень щодо всього: іноземців, максимальної площі, максимальної ціни.

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      У даному законопроєкті ми стримуємо попит. Але в нас відкладена пропозиція протягом останніх двадцяти років. Коли українці не мали можливості розпоряджатися вільно своєю власністю. Тому є ризик сповільнення темпів росту ціни на землю. Що в свою чергу негативно впливатиме на економічний ефект.

      З іншого боку, земельна реформа у такому вигляді, як зараз, позитивний крок. Це одна з небагатьох структурних реформ, які дозволять забезпечити економічне зростання. Треба приймати законопроєкт, показати суспільству, що земельна реформа працює і приносить результати.

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      Скільки отримає держава після відкриття ринку землі?

      Згідно розрахунків, економічний сукупний ефект у наступні десять років може скласти 40-45 мільярдів доларів приросту ВВП. Хоча максимально ліберальний ринок міг би принести 85 мільярдів доларів. У той же час ціна на землю при максимально ліберальному сценарії могла б зрости до 5,5 тисяч доларів за гектар. При моделі, яку зараз пропонують, – до 3,5-4 тисяч доларів за гектар. Що також добре.

      ринок землі
      Країни, у яких заборонено продавати землю / інфографіка 24 каналу

      А великі агрохолдинги зацікавлені у відкритті ринку землі? Є думка, що їм невигідно.

      Одні готові до реформи, інші – ні. Агрохолдинги повинні розуміти: земельна реформа збільшить капіталізацію компанії. Зараз вони працюють на орендних контрактах. При цьому будь-яка компанія зацікавлена мати у власності землю та інвестувати в неї. Реформа дозволить інвестувати більше в зрошувальні системи, об’єкти інфраструктури. Чого вони не зацікавлені робити на орендованій землі. Тому реформа – це також поштовх до розвитку інфраструктури.

      Українські аграрії зможуть конкурувати на світових ринках

      Хто отримає зиск від відкриття ринку землі?

      Зацікавлених сторін кілька. Українські землевласники – сім мільйонів, які не мають можливості зараз вільно розпоряджатися своїм активом і хочуть нарешті отримати право продати землю. І стереотипи, які комунікуються популістами і політиками, неправильні. Земельна реформа – дотримання прав українців розпоряджатися своїми активами.

      аграрії
      Українські аграрії зможуть склатси гідну конкуренцію на світових ринках / Фото Українська полуниця 

      Друга сторона – бізнес, який виграє в будь-якому випадку. Третій – держава. Якщо ми зможемо стимулювати зростання економіки, це позитивно вплине на умови життя кожного українського громадянина. Зростатимуть зарплати, соцвиплати, стимулюватиметься створення нових бізнесів і перезапуску економіки. 3% економічного росту для держави, яка втратила близько 30% ВВП в 2014-2015 роках, ненормально. Нам потрібні рішучі кроки. Земельна реформа разом із приватизацією, дерегуляцією дозволить забезпечити зростання на рівні 5-7% ВВП.

      Чи стане українська агропродукція після відкриття ринку земля конкурентоспроможною на світових ринках?

      Безперечно. 90% доданої вартості, який створюється в агросекторі України, – традиційні культури. Тільки 10% – культури з високою доданою вартістю. Фрукти, овочі, ягоди. Після реформи очікується значне зростання кількості підприємств, які працюватимуть із культурами з високою доданою вартістю. І вони конкуруватимуть з іншими підприємствами на європейських та інших ринках.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Верховна Рада Статті Публікації Ринок землі Сільське господарство
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