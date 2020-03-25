В "Слуге народа" сказали, как будут спасать бюджет из-за коронавируса

В Верховную Раду в ближайшие несколько дней внесут изменения в бюджет. Так решили компенсировать недопоступления в бюджет государства в результате коронавируса. На чем именно будут экономить – в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам Кравчук, расходы будут сокращать не во всех министерствах.

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"Не будут урезать расходы на Министерство здравоохранения, также Вооруженные Силы должны получить тот бюджет, который был запланирован. Увеличат и социальные расходы. В других отраслях будут урезаться программы, – сказала нардепка.

Однако она отметила, что важно, чтобы не пострадали все программы. Комитет информационной и гуманитарной политики, в который и входит Кравчук, призвал Министерство финансов провести консультации с депутатами и профильными министерствами.

Сейчас можно заиграться и отменить все. Должен быть определенный баланс,

– пояснила Кравчук.

Также она добавила, что на внеочередном заседании, которое планируется провести в субботу, вероятно рассмотрят "антиколомойский" законопроект. Однако так ли это – пока неизвестно, ведь повестки дня еще нет. Нардеп отметила, что этот законопроект является очень важным для Украины.

"Всем политическим силам нужно сплотиться и реалистично посмотреть на вещи. Нам в это сложное время необходима поддержка международных финансовых институтов. Уже 31 марта нам нужно платить новые проценты по кредитам и будут новые выплаты в мае", – пояснила Евгения Кравчук.

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