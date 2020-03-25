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      У "Слузі народу" сказали, як рятуватимуть бюджет через коронавірус

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      До Верховної Ради у найближчі кілька днів внесуть зміни до бюджету. Так вирішили компенсувати недонадходження до бюджету держави внаслідок коронавірусу. На чому саме будуть економити – в ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

      За словами Кравчук, витрати скорочуватимуть не у всіх Міністерствах.

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      "Не будуть урізати витрати на Міністерство охорони здоров'я, також Збройні Сили мають отримати той бюджет, який був запланований. Збільшать і соціальні витрати. В інших галузях будуть урізатись програми, – сказала нардепка.

      Однак вона зазначила, що важливо, аби не постраждали усі програми. Комітет інформаційної та гуманітарної політики, у який і входить Кравчук, закликав Міністерство фінансів провести консультації з депутатами і профільними міністерствами.

      Зараз можна загратися і відмінити усе. Має бути певний баланс,
      – пояснила Кравчук.

      Також вона додала, що на позачерговому засіданні, яке планують провести у суботу, ймовірно розглянуть "антиколомойський" законопроєкт. Однак чи дійсно це так – поки невідомо, адже порядку денного ще немає. Нардепка наголосила, що цей законопроєкт є дуже важливим для України.

      "Усім політичним силам потрібно згуртуватися і реалістично подивитися на речі. Нам у цей складний час необхідна підтримка міжнародних фінансових інституцій. Уже 31 березня нам потрібно сплачувати нові відсотки за кредити і будуть нові виплати у травні", – пояснила Євгенія Кравчук.

      Що передбачає "антиколомойський" законопроєкт – читайте більше


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      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини політики Збройні сили України Міністерство охорони здоров’я Міністерство фінансів України Верховна Рада Бюджет Бюджет 2020 Слуга народу
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