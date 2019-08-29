В "Слуге народа" выбрали 50 депутатов, которые могут общаться со СМИ

Во фракции "Слуги народа" разработали специальную стратегию общения с журналистами и выделили специальных людей, которым раздали шаблоны.

Во фракции избрали трех спикеров, которые могут говорить журналистам, что сочтут за нужное. Это Дмитрий Разумков, Александр Корниенко и Давид Арахамия, сообщает theБабель со ссылкой на одного из руководителей фракции "Слуги народа".

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Также есть группа из 50 депутатов, которые могут ходить на эфиры.

Для них в ежедневном режиме готовят тезисы для комментирования. Этим занимается группа, куда входит Корниенко, Никита Потураев, технолог Денис Семенов и нардеп Евгения Кравчук. Со стороны Офиса президента туда входит Кирилл Тимошенко, – это нужно для того, чтобы позиция фракции совпадала с позицией Офиса президента, потому что многие вещи делаются с колес,

– рассказал источник.

По его словам, более чем половина депутатов фракции "не горят желанием общаться с журналистами" из-за неудобных вопросов.

"Для них это общение началось в Трускавце с "экзаменов" по статьям Конституции и вопросами о свадебном фотографе, но готовы общаться с журналистами, если у них корректное отношение", – пояснил собеседник СМИ.

На репетиции первого пленарного заседания Рады, 28 августа, депутатам от "Слуги народа" раздали тезисы, как правильно отвечать на вопросы прессы. Например, на вопрос "С кем создаст коалицию "Слуга народа?" предлагается шесть вариантов ответов, среди которых:

Мы получили мандат от украинского народа. 254 мандата, народ возложил на нас ответственность за результат, Мы отказываемся от формирования коалиции по принципу распределения портфелей и должностей, сфер влияния, Если кто-нибудь из депутатов присоединится к голосованиям за наши законопроекты – мы будем это приветствовать.



Члены партии "Слуга народа"

Депутатам рекомендуют изучить точное название своего комитета и подготовить краткое объяснение, почему именно в этом комитете они будут работать. Среди вариантов ответов:

Потому что у меня на округе с этим связана такая проблема, Потому что я занимался этим раньше, Потому что я хочу изменить что-то в этой сфере.

В ответ на вопрос о кадровых назначениях в Кабмине предлагаем говорить: "Все назначения СМИ узнают в момент представления кандидатур соответственно президентом и премьером". О зарплате депутатам посоветовали говорить так: "Это меньше, чем получает менеджер среднего звена в крупной компани"; "Во время каденции депутат не должен думать, где бы заработать денег".

Депутатам, которые занимались бизнесом, советуют отмечать следующее : "Я имею все, что нужно, чтобы достойно жить. Мне не нужны яхты, самолеты, отдых на Мальдивах. Мы идем сюда не деньги зарабатывать, а менять Украину". На вопрос относительно помощников советуют говорить, что люди готовы работать за небольшие деньги (средняя зарплата помощника 19 тысяч гривен), вспоминать о волонтерах, студентах и активистах.

В разговоре о первоочередных задачах рекомендуют акцентировать внимание на восстановлении доверия, экономическом росте и борьбе с коррупцией.

О погибших на Донбассе бойцах рекомендуют отвечать так:

Мы несем ответственность перед теми, кто погиб за нашу независимость, 29 августа избрано Днем памяти защитников Украины, потому что в этот день в Иловайском котле погибло больше всего бойцов за все время войны на Донбассе.

Скандалы "Слуги народа" с СМИ

1. Глава Офиса Президента страны Андрей Богдан заявлял, что партии "Слуга народа" не нужны журналисты, чтобы общаться с обществом. Также он подал в суд на журналистов-расследователей программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

2. Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупой овцой". Его оскорбило, что медийщица во время интервью с лидером "Слуги народа" Дмитрием Разумковым сказала, что Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича

3. Избранный нардепом от "Слуги народа" Александр Дубинский обозвал "чучелом" политолога Николая Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта.

Потом из-за них извинялись однопартийцы и руководство партии. Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков пообещал, что руководство партии обязательно будет реагировать на оскорбления журналистов со стороны своих партийцев. По словам Разумкова, высказывания, которые звучали от Бужанского и Дубинского, являются недопустимыми.



Состав Верховной Рады ІХ созыва / инфографика 24 канала