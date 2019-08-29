У "Слузі народу" вибрали 50 депутатів, які можуть спілкуватися зі ЗМІ

У фракції "Слуги народу" розробили спеціальну стратегію спілкування з журналістами та виділили спеціальних людей, яким роздали шаблони.

У фракції обрали трьох спікерів, які можуть говорити журналістам, що вважатимуть за потрібне. Це Діма Разумков, Олександр Корнієнко і Давид Арахамія, повідомляє theБабель з посиланням на одного з керівників фракції "Слуги народу".

Читайте також: Перше засідання Верховної Ради ІХ скликання: онлайн-трансляція

Також є група з 50 депутатів, які можуть ходити на ефіри

Для них у щоденному режимі готують тези для коментування. Цим займається група, куди входить Корнієнко, Микита Потураєв, технолог Денис Семенов і нардеп Євгенія Кравчук. З боку Офісу президента туди входить Кирило Тимошенко, — це потрібно для того, щоб позиція фракції збігалася з позицією Офісу президента, тому що багато речей робляться з коліс,

– розповіло джерело.

За його словами, більш ніж половина депутатів фракції «не горять бажанням спілкуватися з журналістами» через незручні питання.

"Для них це спілкування почалося в Трускавці з "іспитів" за статтями Конституції і питаннями про весільного фотографа, але готові спілкуватися з журналістами, якщо вони ставляться коректно", – пояснив співрозмовник ЗМІ.

На репетиції першого пленарного засідання Ради, 28 серпня, депутатам від "Слуги народу" роздали тези, як правильно відповідати на запитання преси. Наприклад, на питання "З ким створить коаліцію "Слуга народу?" пропонується шість варіантів відповідей, серед яких:

Ми отримали мандат від українського народу. 254 мандати, народ поклав на нас відповідальність за результат, Ми відмовляємося від формування коаліції за принципом розподілу портфелів і посад, сфер впливу, Якщо хто-небудь з депутатів приєднається до голосувань за наші законопроєкти – ми будемо це вітати.



Члени партії "Слуга народу"

Депутатам рекомендують вивчити точну назву свого комітету і підготувати коротке пояснення, чому саме в цьому комітеті вони будуть працювати. Серед варіантів відповідей:

Тому що в мене на окрузі з цим пов'язана така проблема, Бо я займався цим раніше, Тому що я хочу змінити щось у цій сфері.

У відповідь на питання про кадрові призначення у Кабміні пропонуть говорити: "Усі призначення ЗМІ дізнаються в момент подання кандидатур відповідно президентом і прем'єром". Про зарплату депутатам порадили говорити так: "Це менше, ніж отримує менеджер середньої ланки у великій компані"; "Під час каденції депутат не повинен думати, де б заробити грошей".

Депутатам, які займалися бізнесом, радять наголошувати на такому: "Я маю все, що потрібно, щоб гідно жити. Мені не потрібні яхти, літаки, відпочинок на Мальдівах. Ми йдемо сюди не гроші заробляти, а змінювати Україну". На питання щодо помічників радять говорити, що люди готові працювати за невеликі гроші (середня зарплата помічника 19 тисяч гривень), згадувати про волонтерів, студентів та активістів.

У розмові про першочергові завдання рекомендують акцентувати увагу на відновленні довіри, економічному зростанні та боротьбі з корупцією.

Про загиблих на Донбасі бійців рекомендують відповідати так:

Ми несемо відповідальність перед тими, хто загинув за нашу незалежність, 29 серпня обраний Днем пам'яті захисників України, тому що в цей день в Іловайському котлі загинуло чи не найбільше бійців за весь час війни на Донбасі.

Скандали "Слуги народу" зі ЗМІ

1. Голова Офісу Президента країни Андрій Богдан заявляв, що партії "Слуга народу" не потрібні журналісти, щоб спілкуватися із суспільством. Також він подав до суду на журналістів-розслідувачів програми "Схеми" та "Національної суспільної телерадіокомпанії України".

2. Новообраний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський назвав журналістку "Нового времени" Ольгу Духнич "тупою вівцею". Його образило, що медійниця під час інтерв'ю з лідером "Слуги народу" Дмитром Разумковим сказала, що Бужанський ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича

2. Обраний нардепом від "Слуги народу" Олександр Дубінський обізвав "опудалом" політолога Миколу Давидюка та образив 24 канал, який опублікував висловлювання цього експерта.

Потім через них вибачалися однопартійці та керівництво партії. Лідер "Слуги народу" Дмитро Разумков пообіцяв, що керівництво партії обов'язково реагуватиме на образи журналістів з боку своїх партійців. За словами Разумкова, висловлювання, які лунали від Бужанського і Дубінського, є неприпустими.



Склад Верховної Ради ІХ скликання / інфографіка 24 каналу