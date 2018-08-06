В США , среди пустыни, детей морили голодом: детали
Двое вооруженных мужчин держали в заложниках 11 детей среди пустыни в американском штате Нью-Мексико. Как они там оказались – неизвестно.
Об этом сообщает BBC.
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Детей держали в накрытом пластиком небольшом прицепе. В нем не было электричества и воды. Единственная пища – пачка риса и несколько картофелин. Пленники были одеты в лохмотья, босые и имели вид "беженцев Третьей Мировой войны".
Самодельный барак вблизи общины Амалия на севере штата Нью-Мексико
Они сообщили полиции: "Нам нужны еда и вода. Нас морят голодом".
"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить. Они были худые, с ребрами торчащими, очень грязные и перепуганные", – отметил шериф города Таос Джерри Хогреф.
Место в котором находились дети
На месте арестовали мужчин по имени Сирай Ваххадж и Лукас Мортен, а также трех женщин, которых впоследствии отпустили. По словам Хогрефа, мужчины будто бы "промыли мозги женщинам и детям и очень сильно их запугали". Детей взяли под опеку местные службы.