Серед пустелі в США дітей морили голодом: деталі
Двоє озброєних чоловіків тримали в заручниках 11 дітей серед пустелі в американському штаті Нью-Мексико. Як саме вони там опинились – невідомо.
Про це інформує BBC.
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Дітей утримували в накритому пластиком невеликому причепі. У ньому не було електрики та води. Єдина їжа – пачка рису і кілька картоплин. Бранці були вбрані в лахміття, босі та мали вигляд "біженців Третьої Світової війни".
Саморобний барак поблизу громади Амалія на півночі штату Нью-Мексико
Вони повідомили поліцію: "Нам потрібні їжа та вода. Нас морять голодом".
"Я працюю поліцейським 30 років. Я ніколи не бачив нічого подібного. В це важко повірити. Вони були худі, із ребрами, що стирчать, дуже брудні та перелякані", – зазначив шериф міста Таос Джеррі Хогреф.
Місце у якому знайдено дітей
На місці арештували чоловіків на ім'я Сірай Ваххадж та Лукас Мортен, а також трьох жінок, яких, згодом відпустили. За словами Хогрефа, чоловіки наче "промили мізки жінкам та дітям та дуже сильно їх залякали". Дітей узяли під опіку місцеві служби.