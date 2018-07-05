В США активистка залезла на Статую Свободы: фото

В среду, 4 июля, в Нью-Йорке женщина залезла на подножие Статуи Свободы, откуда ее пытаются снять правоохранители.

Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте также: В США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты

Как сообщает издание, группа активистов поднялась на пьедестал знаменитой Статуи Свободы в нью-йоркской бухте с плакатами, которые гласили: "Расформируйте ICE" (Immigration and Customs Enforcement).



Службе безопасности комплекса пришлось начать эвакуацию Острова Свободы, на котором размещается статуя, и убрать с него всех многочисленных посетителей. Правоохранители арестовали семерых участников акции.



Восьмой нарушитель, женщина неизвестного возраста, вылезла наверх к самому подножию статуи, которое находится на высоте примерно 15 этажей. Снять активистку оттуда принудительно невозможно из-за риска падения, поэтому пока полиция пытается успокоить ее до прибытия бригады психологической помощи.



Активистка залезла на Статую Свободу

По предварительной информации, камеры новостных агентств зафиксировали, как полицейские передали женщине бутылку воды, ведь в Нью-Йорке сегодня жаркий день, но намерений сдаться полиции активистка не проявила.

Fourth of July plans? Word of advice, don’t try to climb the Statue of Liberty. @cnnbrk pic.twitter.com/LZrpT8WVSl — Danny Owens (@HelloDannyOwens) 4 липня 2018 р.

Комментаторы уже назвали инцидент хорошо спланированной акцией. Место акции является символическим: 4 июля Статую Свободы обычно посещает большое количество туристов, она фигурирует в новостных сводках СМИ, и для демонстрантов это была хорошая возможность привлечь внимание публики к проблемам нелегальных иммигрантов.