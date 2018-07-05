12:30
5 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 12°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    25°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, 4 июля
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, 4 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, 4 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

В США активистка залезла на Статую Свободы: фото

139 Читати новину українською
В США активистка залезла на Статую Свободы
В США активистка залезла на Статую Свободы / Фото из открытых источников

В среду, 4 июля, в Нью-Йорке женщина залезла на подножие Статуи Свободы, откуда ее пытаются снять правоохранители.

Об этом сообщает Голос Америки.

Читайте также: В США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты

Как сообщает издание, группа активистов поднялась на пьедестал знаменитой Статуи Свободы в нью-йоркской бухте с плакатами, которые гласили: "Расформируйте ICE" (Immigration and Customs Enforcement).

Службе безопасности комплекса пришлось начать эвакуацию Острова Свободы, на котором размещается статуя, и убрать с него всех многочисленных посетителей. Правоохранители арестовали семерых участников акции.

Восьмой нарушитель, женщина неизвестного возраста, вылезла наверх к самому подножию статуи, которое находится на высоте примерно 15 этажей. Снять активистку оттуда принудительно невозможно из-за риска падения, поэтому пока полиция пытается успокоить ее до прибытия бригады психологической помощи.


Активистка залезла на Статую Свободу

По предварительной информации, камеры новостных агентств зафиксировали, как полицейские передали женщине бутылку воды, ведь в Нью-Йорке сегодня жаркий день, но намерений сдаться полиции активистка не проявила.

Комментаторы уже назвали инцидент хорошо спланированной акцией. Место акции является символическим: 4 июля Статую Свободы обычно посещает большое количество туристов, она фигурирует в новостных сводках СМИ, и для демонстрантов это была хорошая возможность привлечь внимание публики к проблемам нелегальных иммигрантов.

Теги: Новости США Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Коррупция в Охматдете в онкологическом отделении: имена жертв и врачей-взяточников
сегодня, 12:01 Коррупция в Охматдете в онкологическом отделении: имена жертв и врачей-взяточников
Ілля Кенігштейн 1424
Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
сегодня, 08:45 Пораненому під Іловайськом бійцю відновили розтрощену ногу
Народний проект 482
На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
сегодня, 06:01 На що перетворилась колись не менш розкішна за Межигір'я маловідома літня резиденція Януковича
Блог Медіа 5459
Глупые угрозы, похищения, кражи и новый хит в YouTube – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
4 июля, 23:01 Глупые угрозы, похищения, кражи и новый хит в YouTube – нефутбольные курьезы ЧМ-2018
314
Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
4 июля, 22:00 Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018
Злой Одессит 917
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук