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У США активістка забралася на Статую Свободи: фото

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У США активістка забралася на Статую Свободи
У США активістка забралася на Статую Свободи / Фото з відкритих джерел

У середу, 4 липня, в Нью-Йорку жінка залізла на підніжжя Статуї Свободи, звідки її намагаються зняти правоохоронці.

Про це повідомляє Голос Америки

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Як повідомляє видання, група активістів піднялася на п'єдестал знаменитої Статуї Свободи в нью-йоркській бухті з плакатами, які свідчили: "Розформуйте ICE" (Immigration and Customs Enforcement).

Служба безпеки комплексу довелося почати евакуацію Острова Свободи, на якому розміщується статуя, і прибрати з нього всіх численних відвідувачів. Правоохоронці заарештували сімох учасників акції.

Восьмий порушник, жінка невідомого віку, вилізла нагору до самого підніжжя статуї, яке знаходиться на висоті приблизно 15 поверхів. Зняти активістку звідти примусово є неможливим через ризик падіння, тому поки що поліція намагається заспокоїти її до прибуття бригади психологічної допомоги.


Активістка забралася на Статую Свободу

За попередньою інформацією, камери новинних агентств зафіксували, як поліцейські передали жінці пляшку води, адже у Нью-Йорку сьогодні спекотний день, але намірів здатися поліції активістка не проявила.

Коментатори вже назвали інцидент добре спланованою акцією. Місце акції є символічним: 4 липня Статую Свободи зазвичай відвідує велика кількість туристів, вона фігурує в новинних зведеннях ЗМІ, і для демонстрантів це була хороша нагода привернути увагу публіки до проблем нелегальних іммігрантів.

Теги: Новини США Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
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