В США может появиться новый штат

В Соединенных Штатах Америки в парламент подали законопроект о включении Пуэрто-Рико в состав США. Законопроект поддержали 36 конгрессменов. Если его примут, Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом до 2021 года.

Об этом сообщила в Twitter представитель Пуэрто-Рико в американском парламенте Джениффер Гонсалез.

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"Государственность является единственным двигателем, который движется к гарантиям равенства наших людей. Поэтому этот законопроект является началом нового раздела демократии и будущего нашего острова", – заявила она.

La ESTADIDAD es el único vehículo que encamina y garantiza la IGUALDAD de nuestra gente en #PuertoRico #ElMomentoEsAhora Por eso este proyecto es el comienzo de un nuevo capítulo para la democracia y futuro de nuestra Isla. pic.twitter.com/OTtTNk0xMU — Jenniffer González (@RepJenniffer) 27 червня 2018 р.

Сейчас Пуэрто-Рико является ассоциированной с США территорией. Жители острова являются американскими гражданами и платят некоторые налоги в бюджет Соединенных Штатов, но пользуются не всеми социальными благами страны, не могут голосовать на выборах президента и Конгресса.

Как сообщает ТСН на референдуме в июне 2017 года за присоединение к США проголосовали 97% местных жителей.