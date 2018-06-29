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В Конгрессе США утвердили важный документ по поддержке суверенитета Украины

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Комитет Конгресса США принял проект резолюции о поддержке суверенитета Украины
Комитет Конгресса США принял проект резолюции о поддержке суверенитета Украины / Соцсети

Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам принял проект резолюции Палаты представителей Конгресса "О поддержке стран Восточной Европы и НАТО".

Как сообщает "Голос Америки", в проекте резолюции, представленном в Конгрессе конгрессменом-демократом Стивом Коэном в апреле 2017 года, осуждается нарушение Российской Федерацией Хельсинских принципов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Кроме того, в документе выражается поддержка санкций США, введенных против России из-за ее действий в Крыму и на Донбассе. В то же время проект подчеркивает, что эти санкции продолжаются до восстановления суверенитета Украины над Крымом и полного выполнения минских договоренностей, соответственно.

"НАТО должна держать двери открытыми для стран, имеющих право вступить в альянс и отвечающим необходимым критериям членства",  подчеркивается в проекте резолюции.

Также проект резолюции свидетельствует о поддержке США для стран Центральной и Восточной Европы в области политики, экономики и безопасности. 

"США поддерживают стремление стран к демократии, в том числе Украины, Грузии и Молдовы", – говорится в тексте документа.

К слову 28 июня состоялась встреча спикера украинского парламента Андрей Парубий и спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера. Основной темой мероприятия была "ситуация с безопасностью в Украине".

Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Украина – Россия Война на Донбассе Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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