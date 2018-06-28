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22:53, 26 июня
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Встреча Парубия и Волкера: главной темой обсуждения была безопасность в Украине

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Встреча Парубия и Волкера
Встреча Парубия и Волкера / rbc.ua

В четверг, 28 июня, спикер украинского парламента Андрей Парубий и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время встречи обсуждали важнейшие для Украины вопросы.

Детали встречи описал в своем Twitter Андрей Парубий.

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Он отметил, что главной темой для обсуждения во время встречи стала "ситуация безопасности в Украине".

Встреча Андрея Парубия и Курта Волкера

Также поднимали вопрос привлечения представителей бизнеса из США к решению проблем модернизации газотранспортной системы в Украине.

"Это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности", – подчеркнул спикер Верховной Рады.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США СБУ ГТС Курт Волкер Андрей Парубий
Источник: 24 канал
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