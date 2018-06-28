Зустріч Парубія та Волкера: головною темою обговорення була безпека в Україні

У четвер, 28 червня, спікер українського парламенту Андрій Парубій та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час зустрічі обговорювали найважливіші для України питання.

Деталі зустрічі описав у своєму Twitter Андрій Парубій.

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Він зазначив, що головною темою до обговорення під час зустрічі стала "безпекова ситуація в Україні".



Зустріч Андрія Парубія та Курта Волкера

Також піднімали питання залучення представників бізнесу із США до вирішення проблем модернізації газотранспортної системи в Україні.

"Це питання не лише енергетики, а й питання безпеки", – підкреслив спікер Верховної Ради.