21:40
27 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 15°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Океан кайфу. "Мильна бульбашка лопнула"
Вєсті Кремля
22:46, 26 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сьогодні
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Це не громадянська війна": Волкер зробив серйозну заяву про конфлікт на Донбасі

2323 Читать новость на русском
Волкер назвав ситуацію на Донбасі міждержавним конфліктом
Волкер назвав ситуацію на Донбасі міждержавним конфліктом / Фото з відкритих джерел

Ситуація на сході України, де триває війна, є конфліктом між Україною і Російською Федерацією. Саме Москва підтримує збройні дії на Донбасі та надсилає на окуповані території своїх людей.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер на спеціальній сесії щодо України у рамках щорічної конференції ОБСЄ 26 червня, передає "Радіо Свобода".

Читайте також: Росія відкидає пропозиції України щодо припинення вогню на Донбасі, – Марчук

У випадку з Україною те, що ми бачимо – це не етнічний конфлікт, це не місцевий конфлікт, це не громадянська війна, це не конфлікт між росіянами та українцями. Це конфлікт між державою і державою. Це конфлікт, в якому Росія розміщує свої сили на території України,
– заявив він.

Представник Держдепу зауважив, що Кремль майже повторив на Донбасі кримський сценарій.

"Росію звинуватили в анексії Криму – незаконній анексії, яку, на мою думку, ніхто з держав не визнає. І щось подібне відбулося у східній Україні", – додав Волкер 

Також, чиновник зазначив, що для вирішення цієї проблеми США разом з Францією, Німеччиною, Україною та іншими країнами пропонують розгорнути миротворчі сили ООН на Донбасі, які створять безпечну ситуацію в регіоні і забезпечать умови, за яких можуть бути виконані Мінські угоди.

До слова, раніше у Держдепартаменті США заявили, що Росія стверджувала про те, що хоче захищати російськомовне населення Донбасу, але наразі ніде у світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Курт Волкер Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
сьогодні, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 505
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
сьогодні, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 1546
Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
сьогодні, 18:00 Порошенко "включив окуня": які наслідки для України буде мати призначення нового аудитора НАБУ
Віталій Шабунін 487
На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
сьогодні, 16:58 На какие страны Восточного партнерства равняться Украине и стоит ли?
Андрій Доценко 340
Чому корупційна система дала збій
сьогодні, 16:00 Чому корупційна система дала збій
Віталій Шабунін 717
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук