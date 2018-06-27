"Це не громадянська війна": Волкер зробив серйозну заяву про конфлікт на Донбасі

Ситуація на сході України, де триває війна, є конфліктом між Україною і Російською Федерацією. Саме Москва підтримує збройні дії на Донбасі та надсилає на окуповані території своїх людей.

Про це заявив спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер на спеціальній сесії щодо України у рамках щорічної конференції ОБСЄ 26 червня, передає "Радіо Свобода".

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У випадку з Україною те, що ми бачимо – це не етнічний конфлікт, це не місцевий конфлікт, це не громадянська війна, це не конфлікт між росіянами та українцями. Це конфлікт між державою і державою. Це конфлікт, в якому Росія розміщує свої сили на території України,

– заявив він.

Представник Держдепу зауважив, що Кремль майже повторив на Донбасі кримський сценарій.

"Росію звинуватили в анексії Криму – незаконній анексії, яку, на мою думку, ніхто з держав не визнає. І щось подібне відбулося у східній Україні", – додав Волкер

Також, чиновник зазначив, що для вирішення цієї проблеми США разом з Францією, Німеччиною, Україною та іншими країнами пропонують розгорнути миротворчі сили ООН на Донбасі, які створять безпечну ситуацію в регіоні і забезпечать умови, за яких можуть бути виконані Мінські угоди.

До слова, раніше у Держдепартаменті США заявили, що Росія стверджувала про те, що хоче захищати російськомовне населення Донбасу, але наразі ніде у світі немає більш небезпечного місця для російськомовного населення, аніж на сході України.