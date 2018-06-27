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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Это не гражданская война": Волкер сделал серьезное заявление о конфликте на Донбассе

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Волкер назвал ситуацию на Донбассе межгосударственным конфликтом
Волкер назвал ситуацию на Донбассе межгосударственным конфликтом / Фото из открытых источников

Ситуация на востоке Украины, где идет война, является конфликтом между Украиной и Российской Федерацией. Именно Москва поддерживает вооруженные действия на Донбассе и посылает на оккупированные территории своих людей.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер на специальной сессии по Украине в рамках ежегодной конференции ОБСЕ 26 июня, передает "Радио Свобода".

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В случае с Украиной то, что мы видим – это не этнический конфликт, это не местный конфликт, это не гражданская война, это не конфликт между россиянами и украинцами. Это конфликт между государством и государством. Это конфликт, в котором Россия размещает свои силы на территории Украины,
– заявил он.

Представитель Госдепа отметил, что Кремль почти повторил на Донбассе крымский сценарий.

"Россию обвинили в аннексии Крыма – незаконной аннексии, которую, по моему мнению, никто из государств не признает. И что-то подобное произошло в восточной Украине", – добавил Волкер

Также, чиновник отметил, что для решения этой проблемы США вместе с Францией, Германией, Украиной и другими странами предлагают развернуть миротворческие силы ООН на Донбассе, которые создадут безопасную ситуацию в регионе и обеспечат условия, при которых могут быть выполнены Минские соглашения.

К слову, ранее в Госдепартаменте США заявили, что Россия утверждала о том, что хочет защищать русскоязычное население Донбасса, но пока нигде в мире нет более опасного места для русскоязычного населения, чем на востоке Украины.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики Миротворческий контингент Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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