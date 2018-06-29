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У Конгресі США затвердили важливий документ щодо підтримки суверенітету України

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Комітет Конгресу США ухвалив проект резолюції щодо підтримки суверенітету України
Комітет Конгресу США ухвалив проект резолюції щодо підтримки суверенітету України / Соцмережі

Комітет Палати представників Конгресу США з закордонних справ ухвалив проект резолюції Палати представників Конгресу "Про підтримку країн Східної Європи та НАТО".

Як повідомляє "Голос Америки", у проекті резолюції, поданому до Конгресу конгресменом-демократом Стівом Коеном в квітні 2017 року, засуджується порушення Російською Федерацією Гельсінських принципів щодо суверенітету та територіальної цілісності України.

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Крім того, у документі висловлюється підтримка санкцій США, запроваджених проти Росії через її дії в Криму та на Донбасі. Водночас проект наголошує, що ці санкції тривають до відновлення суверенітету України над Кримом і повного виконання Мінських домовленостей, відповідно.

"НАТО має тримати двері відкритими для країн, які мають право вступити до альянсу та відповідають необхідним критеріям для членства", – підкреслюється у проекті резолюції.

Також проект резолюції засвідчує підтримку США для країн Центральної та Східної Європи в сфері політики, економіки та безпеки. Ї

"США підтримують прагнення країн до демократії, у тому числі України, Грузії та Молдови". – мовиться у тексті документу.

До слова, 28 червня відбулася зустріч спікера українського парламенту Андрія Парубія та спецпредставника США з питань України Курта Волкера. Основною темою заходу була "безпекова ситуація в Україні".

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Новини США Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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