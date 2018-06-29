У США може з'явитися новий штат

У Сполучених штатах Америки до парламенту подали законопроект про включення Пуерто-Рико до складу США. Законопроект підтримало 36 конгресменів. Якщо його ухвалять, Пуерто-Рико може стати 51-м штатом до 2021 року.

Про це повідомила у Twitter представник Пуерто-Рико в американському парламенті Дженіффер Гонсалез.

Читайте також: У Конгресі США затвердили важливий документ щодо підтримки суверенітету України

"Державність є єдиним двигуном, що рухається до гарантій рівності наших людей. Тому цей законопроект є початком нового розділу демократії та майбутнього нашого острова", – заявила вона.

La ESTADIDAD es el único vehículo que encamina y garantiza la IGUALDAD de nuestra gente en #PuertoRico #ElMomentoEsAhora Por eso este proyecto es el comienzo de un nuevo capítulo para la democracia y futuro de nuestra Isla. pic.twitter.com/OTtTNk0xMU — Jenniffer González (@RepJenniffer) 27 червня 2018 р.

Наразі Пуерто-Рико є асоційованою із США територією. Жителі острова є американськими громадянами і платять деякі податки до бюджету Сполучених Штатів, але користуються не усіма соціальними благами країни, не можуть голосувати на виборах президента і Конгресу.

Як повідомляє ТСН на референдумі у червні 2017 року за приєднання до США проголосували 97% місцевих жителів.