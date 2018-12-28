В США на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв: фото, видео

Полиция объяснила жителям Нью-Йорка, удивленным голубым свечением в небе над городом, что это последствия пожара на энергетическом заводе. В настоящее время проводится расследование инфидента.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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На заводе Con Edison в Нью-Йорке в четверг, 27 декабря, произошел взрыв. Завод является одной из крупнейших энергетических компаний США и поставляет электроэнергию и газ в Нью-Йорк и в округ Вестчестер, а также паровое отопление в район Манхэттена.

Полиция Нью-Йорка сообщила гражданам, что причиной инцидента стал взрыв трансформатора. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Свечения, которое можно наблюдать за городом появилось из-за взрыва трансформатора на электростанции Con Edison в Квинс. Пожар под контролем,

– заявили в полиции.

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV — NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 грудня 2018 р.

Пользователи опубликовали видео взрыва на заводе Con Edison в Нью-Йорке.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5 — Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) 28 грудня 2018 р.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко зафиксировал свечение от взрыва и поделился фото в своем Twitter.

Взрыв трансформатора на заводе Con Edison в Астории, прямо с моего окна. Выглядело как световое шоу или атаку пришельцев. Слава Богу, никто не пострадал!

– написал дипломат.

A look at Con Edison transformer explosion in Astoria, Queens right from my window. Before reported it looked like a light show or aliens arrival. Thank goodness nobody was hurt! pic.twitter.com/Ed7TOLBIyv — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 28 грудня 2018 р.