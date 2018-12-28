В США на заводе компании Consolidated Edison произошел взрыв: фото, видео
Полиция объяснила жителям Нью-Йорка, удивленным голубым свечением в небе над городом, что это последствия пожара на энергетическом заводе. В настоящее время проводится расследование инфидента.
Об этом сообщил телеканал CNN.
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На заводе Con Edison в Нью-Йорке в четверг, 27 декабря, произошел взрыв. Завод является одной из крупнейших энергетических компаний США и поставляет электроэнергию и газ в Нью-Йорк и в округ Вестчестер, а также паровое отопление в район Манхэттена.
Полиция Нью-Йорка сообщила гражданам, что причиной инцидента стал взрыв трансформатора. Информации о жертвах и разрушениях пока нет.
Свечения, которое можно наблюдать за городом появилось из-за взрыва трансформатора на электростанции Con Edison в Квинс. Пожар под контролем,
– заявили в полиции.
Пользователи опубликовали видео взрыва на заводе Con Edison в Нью-Йорке.
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко зафиксировал свечение от взрыва и поделился фото в своем Twitter.
Взрыв трансформатора на заводе Con Edison в Астории, прямо с моего окна. Выглядело как световое шоу или атаку пришельцев. Слава Богу, никто не пострадал!
– написал дипломат.