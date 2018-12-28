У США на заводі компанії Consolidated Edison стався вибух: фото, відео
Поліція пояснила жителям Нью-Йорка, здивованим блакитним світінням у небі над містом, що це наслідки пожежі на енергетичному заводі. Наразі проводиться розслідування інфиденту.
Про це повідомив телеканал CNN.
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На заводі Con Edison у Нью-Йорку в четвер, 27 грудня, стався вибух. Завод є однією з найбільших енергетичних компаній США і поставляє електроенергію і газ до Нью-Йорка та в округ Вестчестер, а також парове опалення в район Манхеттена.
Поліція Нью-Йорка повідомила громадян, що причиною інциденту став вибух трансформатора. Інформації про жертви і руйнування поки немає.
Світіння, яке можна спостерігати над містом з'явилося через вибух трансформатора на електростанції Con Edison в Квінс. Пожежа під контролем,
– заявили в поліції.
Користувачі опублікували відео вибуху на заводі Con Edison у Нью-Йорку.
Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зафіксував світіння від вибуху та поділився фото у своєму Twitter.
Вибух трансформатора на заводі Con Edison в Асторії, прямо з мого вікна. Виглядало як світлове шоу або атаку прибульців. Слава Богу, ніхто не постраждав!
– написав дипломат.