У США на заводі компанії Consolidated Edison стався вибух: фото, відео

Поліція пояснила жителям Нью-Йорка, здивованим блакитним світінням у небі над містом, що це наслідки пожежі на енергетичному заводі. Наразі проводиться розслідування інфиденту.

Про це повідомив телеканал CNN.

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На заводі Con Edison у Нью-Йорку в четвер, 27 грудня, стався вибух. Завод є однією з найбільших енергетичних компаній США і поставляє електроенергію і газ до Нью-Йорка та в округ Вестчестер, а також парове опалення в район Манхеттена.

Поліція Нью-Йорка повідомила громадян, що причиною інциденту став вибух трансформатора. Інформації про жертви і руйнування поки немає.

Світіння, яке можна спостерігати над містом з'явилося через вибух трансформатора на електростанції Con Edison в Квінс. Пожежа під контролем,

– заявили в поліції.

ADVISORY: The lights you have seen throughout the city appear to have been from a transformer explosion at a Con Ed facility in Queens. The fire is under control, will update as more info becomes available. Follow @fdny, @NYPD114pct and @conedison. pic.twitter.com/fdzQKs1wVV — NYPD NEWS (@NYPDnews) 28 грудня 2018 р.

Користувачі опублікували відео вибуху на заводі Con Edison у Нью-Йорку.

Looks like a transformer at the Con Ed plant blew. Fire seems to be out now. Is everyone ok? pic.twitter.com/lydIkhYMy5 — Lorraine Klimowich (@MsKlimowich) 28 грудня 2018 р.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко зафіксував світіння від вибуху та поділився фото у своєму Twitter.

Вибух трансформатора на заводі Con Edison в Асторії, прямо з мого вікна. Виглядало як світлове шоу або атаку прибульців. Слава Богу, ніхто не постраждав!

– написав дипломат.

A look at Con Edison transformer explosion in Astoria, Queens right from my window. Before reported it looked like a light show or aliens arrival. Thank goodness nobody was hurt! pic.twitter.com/Ed7TOLBIyv — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) 28 грудня 2018 р.