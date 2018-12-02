В США на здание центра терапии для детей с аутизмом упал самолет

Два человека погибли в американском штате Флорида в результате падения легкомоторного самолета на крышу здания, в котором расположен центр терапии для детей с аутизмом.

Об этом сообщил телеканал NBC6.

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Отмечается, что инцидент произошел в субботу во второй половине дня (в ночь на воскресенье по киевскому времени) практически сразу после того, как самолет вылетел из аэропорта города Форт Лодердейл.

Пожарная служба города сообщила, что после падения самолета в здании произошел пожар, который был немедленно локализован пожарной службой.

Оба погибших находились на борту самолета. Все находившиеся в здании центра терапии, среди которых восемь взрослых и пятеро детей, были эвакуированы. Федеральное управление авиацией и государственная служба безопасности перевозок намерены провести расследование инцидента.