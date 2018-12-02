У США на центр терапії для дітей з аутизмом впав літак

Двоє людей загинули в американському штаті Флорида внаслідок падіння легкомоторного літака на дах будівлі, в якій розташовано центр терапії для дітей з аутизмом.

Про це повідомив телеканал NBC6.

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Зазначається, що інцидент стався у суботу в другій половині дня (у ніч на неділю за київським часом) практично відразу після того, як літак вилетів з аеропорту міста Форт Лодердейл.

Пожежна служба міста повідомила, що після падіння літака в будівлі сталася пожежа, яку було негайно локалізовано пожежною службою.

Обидва загиблих перебували на борту літака. Всі, хто знаходилися у будівлі центру терапії, серед яких вісім дорослих і п'ятеро дітей, були евакуйовані. Федеральне управління авіацією та державна служба безпеки перевезень мають намір провести розслідування інциденту.