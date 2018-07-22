В США над гольф-клубом Трампа перехватили небольшой самолет

В Соединенных Штатах Америки близ гольф-клуба президента США Дональда Травма, что в штате Нью-Джерси, пролетел небольшой самолет. В это время в гольф-клубе находился Трамп, а зона над полем была временно закрыта. Сейчас с пилотом общаются правоохранительные органы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Associated Press. Читайте также: Золотой туалет и остальные украшения: СМИ показали всю роскошь одного из самолетов Путина Сообщается, что истребитель ВВС США F16 в ночь на воскресенье, 22 июля, перехватил небольшой самолет, который пролетел вблизи гольф-клуба, владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Перехват был осуществлен, поскольку пилот не имел соответствующих разрешений на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в штате Нью-Джерси, в Бедминстере,

– говорится в сообщении правоохранителей. Самолет-нарушитель был посажен в местном аэропорту, пилота встретили сотрудники местных правоохранительных органов.