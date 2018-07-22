У США над гольф-клубом Трампа перехопили невеликий літак

У Сполучених Штатах Америки поблизу гольф-клубу президента США Дональда Трама, що у штаті Нью-Джерсі, пролетів невеликий літак. В цей час у гольф-клубі перебував Трамп, а зона над полем була тимчасово закрита. Наразі із пілотом спілкуються правоохоронні органи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Associated Press.

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Повідомляється, що винищувач ВПС США F16 в ніч на неділю, 22 липня, перехопив невеликий літак, який пролетів поблизу гольф-клубу, власником якого є президент США Дональд Трамп.

Перехоплення було здійснений, оскільки пілот не мав відповідних дозволів на проліт через тимчасово закриту зону над полем президентського гольф-клубу в штаті Нью-Джерсі, у Бедмінстері,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Літак-порушник був посаджений в місцевому аеропорті, пілота зустріли співробітники місцевих правоохоронних органів.