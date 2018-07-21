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Золотий туалет і решта прикрас: ЗМІ показали усю розкіш одного із літаків Путіна

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Президент Росії Володимир Путін має у своєму розпорядженні аж чотири приватні літаки, в тому числі авіалайнер Іл-96, ціна якого становить близько 380 мільйонів фунтів (13,5 мільярда гривень). Авіасудно, зокрема, може похвалитися спеціальною системою, яка робить його не таким помітним для радарів, і покращений зв'язок.

Про це пише видання The Daily Mail.

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Зазначається, що літак Путіна має розширений фюзеляж і має неабияку довжину. Хоча екстер’єр має той самий вигляд, як і базова модель, однак у середині його прикрашено гобеленами та золотим оздобленням.

Так, усередині судна можна побачити золотий туалет, ліжко королівських розмірів, спортивну залу, розкішну ванну, просторий офіс і велику кількість різних прикрас – до прикладу, у конференц-залі стіл має золоте покриття, а оточують його кремові шкіряні сидіння.

Сконструйовано було таке диво кремлівських капризів у Воронежі.

До прикладу, літак господаря Білого дому Дональда Трампа є на 500 мільйонів доларів дорожчим за путінський, проте усередині немає тут такої розкоші. Трамп літає на модифікованому Boeing 747-200B, який має назву Air Force One. Він, зокрема, володіє просторою кабіною у 372 квадратних метра, ванною, спальнею, спортзалом і офісом, а найголовніше місце тут – це так звана ситуаційна кімната.

Додамо, що літак Путіна – повільніший за судно Трампа, оскільки розганяється лише до 900 кілометрів за годину, натомість американський літак – до 1 тисячі кілометрів за годину. Також він має і меншу довжину – 65 метрів проти 70-ти.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Теги: Новини політики Володимир Путін Фотоновини Новини США Дональд Трамп авіація Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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