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      В США назначили топ-дипломата, ответственного за Украину и Россию

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      В США назначили топ-дипломата, ответственного за Украину и Россию
      В США назначили топ-дипломата, ответственного за Украину и Россию / Фото из открытых источников

      Соединенные Штаты определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Вэсса Митчелла. Он в феврале ушел в отставку.

      Митчелла заменит карьерный дипломат Филипп Рикер. Он занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам, пишет Ekathimerini.

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      Сейчас официального представления Рикера еще не было, но СМИ пишут, что он начнет работать с 18 марта.

      Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вспомнил о своем назначении, отметив, что "начало моей работы на этой должности – это возможность продвинуться в переговорах с Косово".

      Роберт Палладино подтвердил информацию о назначении Рикера. "Позже в этом месяце мы будем рады снова приветствовать в Вашингтоне посла Филиппа Рикера. С 18 марта он станет заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии", – сказал он.

      Что известно о Филиппе Рикере?
      С 2008 по 2011 год Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 год был заместителем помощника секретаря Бюро.

      К слову, Митчелл был ответственен за урегулирование спора между Венгрией и Украиной через закон об образовании.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Украина – Россия Европа Новости России
      Источник: 24 Канал
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