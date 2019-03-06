В США назначили топ-дипломата, ответственного за Украину и Россию

Соединенные Штаты определились с кандидатурой помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии вместо Вэсса Митчелла. Он в феврале ушел в отставку.

Митчелла заменит карьерный дипломат Филипп Рикер. Он занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам, пишет Ekathimerini.

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Сейчас официального представления Рикера еще не было, но СМИ пишут, что он начнет работать с 18 марта.

Сам Рикер 4 марта находился с визитом на Балканах и вспомнил о своем назначении, отметив, что "начало моей работы на этой должности – это возможность продвинуться в переговорах с Косово".

Роберт Палладино подтвердил информацию о назначении Рикера. "Позже в этом месяце мы будем рады снова приветствовать в Вашингтоне посла Филиппа Рикера. С 18 марта он станет заместителем госсекретаря по делам Европы и Евразии", – сказал он.

Что известно о Филиппе Рикере?

С 2008 по 2011 год Рикер работал послом США в Македонии, а с 2011 по 2013 год был заместителем помощника секретаря Бюро.

К слову, Митчелл был ответственен за урегулирование спора между Венгрией и Украиной через закон об образовании.