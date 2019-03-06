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      У США призначили топ-дипломата, відповідального за Україну та Росію

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      У США призначили топ-дипломата, відповідального за Україну та Росію
      У США призначили топ-дипломата, відповідального за Україну та Росію / Фото з відкритих джерел

      Сполучені Штати визначилися з кандидатурою помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії замість Весса Мітчелла. Він у лютому пішов у відставку.

      Мітчелла замінить кар'єрний дипломат Філіп Рікер. Він обіймав посаду цивільного заступника головнокомандувача Об'єднаних сил США в Європі і радника з політичних питань, пише Ekathimerini.

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      Наразі офіційного представлення Рікера ще не було, але ЗМІ пишуть, що він почне працювати з 18 березня.

      Сам Рікер 4 березня перебував з візитом на Балканах і згадав про своє призначення, зазначивши, що "початок моєї роботи на цій посаді – це нагода просунутися у переговорах із Косовом".

      Роберт Палладіно підтвердив інформацію про призначення Рікера. "Пізніше цього місяця ми будемо раді знову вітати у Вашингтоні посла Філіпа Рікера. З 18 березня він стане заступником держсекретаря у справах Європи і Євразії", – сказав він.

      Що відомо про Філіпа Рікера? З 2008 по 2011 року Рікер працював послом США в Македонії, а з 2011 по 2013 рік був заступником помічника секретаря Бюро.

      До слова, Мітчелл був відповідальний за врегулювання суперечки між Угорщиною та Україною через закон про освіту.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Україна – Росія Європа Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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