В США несовершеннолетняя украла самолет и разбила его

В Калифорнии несовершеннолетняя американка угнала и разбила самолет. Инцидент произошел в городе Фресно. Там 17-летняя девушка перелезла через ограждение, а затем пробралась в частный самолет.

Она смогла завести один из двигателей и сдвинуть самолет с места, но взлететь ей не удалось из-за неисправности борта. Похитительница начала двигать и поворачивать самолет, после чего въехала в стену одного из зданий аэропорта, сообщает CNN.

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Злоумышленницу взяли под стражу и обвиняют в похищении. Ее мотивы пока неизвестны. В полиции заявляют, что она отказывается сотрудничать со следствием.

Офицеры полиции Фресно сразу приехали на место и увидели девушку, которая сидела внутри самолета в кресле пилота и в наушниках пилота. Ее мотивы все еще расследуются, однако на терроризм ничего не указывает,

– сказал шеф полиции Дрю Бессингер.

Смотрите видео об украденном самолете: