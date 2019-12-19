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      У США неповнолітня вкрала літак та розбила його

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      Дівчина вкрала літак у США / edition.cnn.com

      У Каліфорнії неповнолітня американка викрала і розбила літак. Інцидент стався у місті Фресно. Там 17-річна дівчина перелізла через огорожу, а потім потрапила до приватного літака.

      Вона змогла завести один із двигунів і зрушити літак з місця, проте злетіти їй не вдалося через несправності борту. Викрадачка почала рухати та повертати літак, після чого в'їхала у стіну однієї із будівель аеропорту, повідомляє CNN.

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      Зловмисницю взяли під варту та звинувачують у викраденні. Її мотиви наразі невідомі. У поліції заявляють, що вона відмовляється співпрацювати зі слідством.

      Офіцери поліції Фресно одразу приїхали на місце і побачили дівчину, яка сиділа всередині літака у кріслі пілота та у навушниках пілота. Її мотиви ще розслідуються, проте на тероризм нічого не вказує,
      – сказав шеф поліції Дрю Бессінгер.

      Дивіться відео про вкрадений літак:

       

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Новини США Діти і неповнолітні Аварії та ДТП
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