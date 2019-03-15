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      В США объяснили, почему выступают против строительства "Северного потока-2"

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      США решительно выступают против "Северного потока-2"
      США решительно выступают против "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп и его администрация решительно выступают против реализации проекта "Северный поток-2", который прокладывают из России в Германию через Балтийское море. Газопровод вместе с "Турецким потоком" даст возможность Москве реализовать угрозы о прекращении транзита газа по территории Украины.

      Министр энергетики США Рик Перри во время инаугурационной министерской встречи Трансатлантического партнерства энергетического сотрудничества отметил, что "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность всей Европы.

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      Строительство газопровода не будет способствовать диверсификации маршрутов поставки энергоресурсов в Европу, а только концентрировать две трети российских поставок газа в ЕС. По мнению Перри, это сделает Европу более уязвимой.

      Россия осуществляет давление на Европу через гибридные инструменты – использует коммерческие структуры, часто через развитие инфраструктуры, чтобы распространять свое влияние, дезинформацию и политическое принуждение. В этом контексте, американский чиновник поставил строительство "Северного потока-2" и "Турецкого потока" в один ряд с проведением кибернетических атак и кампаний по дезинформации, и отметил, что это "не является поведением ответственной нации".

      Цель США – поддерживать старания европейских стран минимизировать их зависимость от одного поставщика энергоносителей и не позволить ему использовать энергию в политических целях.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия. В целом протяженность газопровода должна составлять 1230 километров. Уже построено примерно 700 километров.

      північний потікГде проходит "Северный поток-2"

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      Теги: Новости политики Северный поток-2 Новости США Европа Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 Канал
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