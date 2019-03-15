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      У США пояснили, чому виступають проти будівництва "Північного потоку-2"

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      США рішуче виступають проти "Північного потоку-2"
      США рішуче виступають проти "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп і його адміністрація рішуче виступають проти реалізації проекту "Північний потік-2", який прокладають з Росії у Німеччину через Балтійське море. Газопровід разом із "Турецьким потоком" дасть можливість Москві реалізувати погрози про припинення транзиту газу територією України.

      Міністр енергетики США Рік Перрі під час інавгураційної міністерської зустрічі Трансатлантичного партнерства з енергетичного співробітництва зауважив, що "Північний потік-2" підриває енергетичну безпеку цілої Європи.

      Читайте також: Росія вигадала, як зберегти повний контроль над "Північним потоком-2"

      Будівництво газогону не буде сприяти диверсифікації маршрутів постачання енергоресурсів до Європи, а лише концентруватиме дві третини російських поставок газу до ЄС. На думку Перрі, це зробить Європу більш вразливою.

      Росія здійснює тиск на Європу через гібридні інструменти використовує комерційні структури, часто через розвиток інфраструктури, аби розповсюджувати свій вплив, дезінформацію і політичний примус. У цьому контексті, американський урядовець поставив будівництво "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" в один ряд із проведенням кібернетичних атак та кампаній з дезінформації, і зазначив, що це "не є поведінкою відповідальної нації".

      Мета США підтримувати старання європейських країн мінімізувати їх залежність від одного постачальника енергоносіїв та не дозволити йому використовувати енергію у політичних цілях.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Загалом протяжність газопроводу має становити 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      північний потік
      Де проходить "Північний потік-2"

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      Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини Росії Україна – Росія Європа Новини США
      Джерело: 24 Канал
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