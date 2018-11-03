В США обрушилось здание Amazon, есть погибшие: фото и видео
В пятницу вечером, 2 ноября, в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел обвал сортировочного центра Amazon, в результате чего погибли двое людей.
Об этом сообщает CNN.
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Спасатели предполагают, что обвал стены был вызван непогодой, которая бушевала накануне – грозы с порывами ветра и сильным дождем.
"Я стоял внутри здания и разговаривал с одним из парней. Потом я пошел в левое крыло здания, он – в правое. И вдруг мы услышали эти громкие звуки. Что-то падало с огромной силой. Это чувствовалось, как везде падают бомбы. И вся сторона здания просто начала падать", – рассказал работник Amazon Брандон МакБрайд, который на момент инцидента находился внутри.
Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.