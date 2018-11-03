В США обрушилось здание Amazon, есть погибшие: фото и видео

В пятницу вечером, 2 ноября, в американском городе Балтимор, штат Мэриленд, произошел обвал сортировочного центра Amazon, в результате чего погибли двое людей.

Об этом сообщает CNN.

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Спасатели предполагают, что обвал стены был вызван непогодой, которая бушевала накануне – грозы с порывами ветра и сильным дождем.

Wow. Guy shoots video after he, his truck, and the Amazon fulfillment center in Baltimore were hit be what looks like a tornado @wusa9 pic.twitter.com/ZFi0mPYYGk — Bruce Leshan (@BruceLeshan) 3 листопада 2018 р.

"Я стоял внутри здания и разговаривал с одним из парней. Потом я пошел в левое крыло здания, он – в правое. И вдруг мы услышали эти громкие звуки. Что-то падало с огромной силой. Это чувствовалось, как везде падают бомбы. И вся сторона здания просто начала падать", – рассказал работник Amazon Брандон МакБрайд, который на момент инцидента находился внутри.

Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh — Jennifer Franciotti (@wbaljfro) 3 листопада 2018 р.

/ MD | | BALTIMORE CITY | BLDG COLLAPSE | 5501 HOLABIRD AVE (AMAZON) | TT CAME OFF I-95 INTO BLDG WITH COLLAPSE OF ROOF AND SIDES A-B WALL CLEARING THE BUILDING FOR VICTIMS | pic.twitter.com/hocTHCRtiz — Jenna Dorsey (@JennaDorsey) 3 листопада 2018 р.