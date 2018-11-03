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      У США обвалилася будівля Amazon, є загиблі: фото та відео

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      У Балтиморі обвалилась будівля Amazon
      У Балтиморі обвалилась будівля Amazon / CNN

      У п'ятницю ввечері, 2 листопада, в американському місті Балтимор, штат Меріленд, стався обвал сортувального центру Amazon, внаслідок чого загинули двоє людей.

      Про це повідомляє CNN.

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      Рятувальники припускають, що обвал стіни був викликаний негодою, яка вирувала напередодні – грози з поривами вітру та сильним дощем.

      "Я стояв всередині будівлі і розмовляв з одним із хлопців. Потім я пішов у ліве крило будівлі, він – у праве. І раптом ми почули ці гучні звуки. Щось падало з величезною силою. Це відчувалось, як скрізь падають бомби. І вся сторона будівлі просто почала падати", – розповів працівник Amazon Брандон МакБрайд, який на момент інциденту перебував всередині. 

      Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

       

      Теги: Новини США Жертви
      Джерело: 24 Канал
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