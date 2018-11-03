У США обвалилася будівля Amazon, є загиблі: фото та відео
У п'ятницю ввечері, 2 листопада, в американському місті Балтимор, штат Меріленд, стався обвал сортувального центру Amazon, внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомляє CNN.
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Рятувальники припускають, що обвал стіни був викликаний негодою, яка вирувала напередодні – грози з поривами вітру та сильним дощем.
"Я стояв всередині будівлі і розмовляв з одним із хлопців. Потім я пішов у ліве крило будівлі, він – у праве. І раптом ми почули ці гучні звуки. Щось падало з величезною силою. Це відчувалось, як скрізь падають бомби. І вся сторона будівлі просто почала падати", – розповів працівник Amazon Брандон МакБрайд, який на момент інциденту перебував всередині.
Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.