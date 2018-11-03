У США обвалилася будівля Amazon, є загиблі: фото та відео

У п'ятницю ввечері, 2 листопада, в американському місті Балтимор, штат Меріленд, стався обвал сортувального центру Amazon, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомляє CNN.

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Рятувальники припускають, що обвал стіни був викликаний негодою, яка вирувала напередодні – грози з поривами вітру та сильним дощем.

Wow. Guy shoots video after he, his truck, and the Amazon fulfillment center in Baltimore were hit be what looks like a tornado @wusa9 pic.twitter.com/ZFi0mPYYGk — Bruce Leshan (@BruceLeshan) 3 листопада 2018 р.

"Я стояв всередині будівлі і розмовляв з одним із хлопців. Потім я пішов у ліве крило будівлі, він – у праве. І раптом ми почули ці гучні звуки. Щось падало з величезною силою. Це відчувалось, як скрізь падають бомби. І вся сторона будівлі просто почала падати", – розповів працівник Amazon Брандон МакБрайд, який на момент інциденту перебував всередині.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали.

Two people confirmed dead at Amazon Fulfillment Center after severe weather in SE Baltimore. #wbal pic.twitter.com/TaDXuwZhMh — Jennifer Franciotti (@wbaljfro) 3 листопада 2018 р.

/ MD | | BALTIMORE CITY | BLDG COLLAPSE | 5501 HOLABIRD AVE (AMAZON) | TT CAME OFF I-95 INTO BLDG WITH COLLAPSE OF ROOF AND SIDES A-B WALL CLEARING THE BUILDING FOR VICTIMS | pic.twitter.com/hocTHCRtiz — Jenna Dorsey (@JennaDorsey) 3 листопада 2018 р.